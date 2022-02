Le esibizioni de Il Cantante Mascherato procedono per tutta la serata. Quando tocca alla Gallina, pubblico e giuria si scatenano; le ipotesi sulla sua identità sono tantissime e molto precise, chissà che ci sia quella giusta fra si loro.

La Gallina nella clip di presentazione si è così espressa:

Mi sento molto protetta dietro questa maschera, senza forse mi vergognerei. Eccomi, sono una gallina e visto che sono una gallina bluebell io mi illumino quando sono sul palco. Sono nata per questo, non so fare altro. Questo colore mi si addice molto. Faccio tanto sport e razzolo molto nel pollaio per tenermi in forma, ma l’altezza è quella che è. La gallina è un animale molto sottovalutato, come me da artista. Per arrivare dove sono ho sempre fatto gran fatica. Ho lavorato molto per mantenere la mia famiglia, è una responsabilità che ho sempre affrontato da sola. Da molto non c’è un gallo nella mia vita, con loro non sono mai stata molto fortunata, ma oggi non ne sento più il bisogno.