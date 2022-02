Stefania Orlando è stata indiscutibilmente una delle persone rivelazione del Grande Fratello Vip l’anno scorso. Ancora oggi, tra le fila dei nuovi concorrenti, si ricerca una persona che abbia le sue stesse caratteristiche e spesso la si è identificata in Nathalie Caldonazzo. Ma la showgirl è insostituibile nei cuori di tutti i fan.

Oggi ospite a Tv Talk, lo show magazine di Rai 3, si è raccontata dopo esser stata eletta “il personaggio dell’anno”.

Ormai è passato un anno dal suo ingresso nella “casa più spiata d’Italia e a mente fredda, la cantante si racconta:

Ma sulla sua vita professionale dopo il reality di Canale 5 ha avuto fin da subito le idee molto chiare:

“Non ho mai sgominato né sono un egocentrica e sono tutte cose che non si sposano bene con questo lavoro che ho scelto. Dopo il GF ho lavorato per sottrazione rifiutando delle cose che secondo me non era adatte a me ma non snobberia”.