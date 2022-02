Emma Marrone si è scagliata contro Davide Maggio che le ha criticato il look sfoggiato a Sanremo 2022 ed è subito botta e risposta. In una diretta via social, l’influencer infatti aveva detto che le calze indossate dalla cantante a Sanremo 2002 erano fuori luogo. Le sue parole erano state:

Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete.

La replica di Emma Marrone non è tardata ad arrivare ed è stata piuttosto dura.

La replica di Emma Marrone a Davide Maggio

La cantante pugliese non le ha mandate a dire a Davide Maggio. Nelle stories su Instagram ha tuonato:

Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso. mi rivolgo soprattutto alle ragazze, quelle giovanissime. Evitate di ascoltare ragionamenti del genere, il vostro corpo perfetto così com'è e dovete amarlo, rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. (…) mostratele queste gambe importanti (…) è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e di rispetto per le donne. (…) Le persone dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante (…) le persone non si rendono conto che magari c'è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine.

Qui il video:

cazzoooooo Emma se ti amo pic.twitter.com/qtWFbgcxcv — elisa (@bastisolotu) February 8, 2022

Le polemiche in rete

Intanto tantissimi fan di Emma hanno sposato la sua causa contro Maggio e infatti, vi sono molti post su Twitter come questo:

Le gambe di #EmmaMarrone sono importanti, importantissime, l’hanno portata sui palchi di tutta Italia, di fronte a centinaia di migliaia di persone nel corso della sua carriera. Sono gambe fondamentali, la prossima volta le calze a rete mettitele d’oro, e vaffanculo. @MarroneEmma — Daniela Collu (@stazzitta) February 8, 2022

Mentre c’è chi si chiede se arriveranno le scuse da parte di Davide Maggio nei confronti della cantante oppure se la querelle sui social continuerà, il giornalista non ci ha pensato due volte e subito ha risposto attraverso i social network accusando la protagonista di Sanremo 2022. Ecco la sua Storia Instagram di risposta, riportata dagli utenti sui social:

Mi fa tanta tenerezza punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da @MarroneEmma proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati — Davide Maggio (@davidemaggio) February 8, 2022

