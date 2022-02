Sabrina Ferilli, dopo il suo fuori onda che ha fatto più rumore di Sanremo 2022, è stata in questa edizione del Festival una delle co-conduttrici più amate e apprezzate. Dopo un bellissimo monologo, si è anche dimostrata come sempre “verace”, simpatica e divertente. Nelle scorse ore la bella romana è stata ospite del programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, “Facciamo Finta Che” dove ha svelato cosa le ha detto Maria De Filippi dopo che ha presentato la finale di Sanremo con Amadeus.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno un rapporto speciale, specie da quando insieme hanno iniziato a condurre in differenti ruoli, programmi come “Tú sí que vales” o “Amici” su Canale 5.

Sabrina sulla sua collega ha detto che è perfettamente in sintonia su quanto ha detto e su cosa ha espresso sul palco dell’Ariston. Ecco le sue dichiarazioni:

Maria per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a Sanremo su cui Maria è in sintonia. Dietro l’angolo ci sono lavori, è chiaro che un artista sceglie sempre rispetto alla carriera: c’è il momento di un film, c’è il momento di una commedia, io faccio sempre un po’ di attenzione a diversificare la professione. Viviamo un periodo in cui fare un passo indietro è rivoluzionario, siamo tutti quanti troppo avanti invadendo spesso temi e competenze di altri. Dato che c’è un comune sentire che è quello di essere preparati su tutto, uno si aspetta che più hai una posizione in vista più parli, invece chi è in vista dovrebbe avere ancora più responsabilità nel parlare, nel dare giudizi, nel definire. Quello volevo dire.