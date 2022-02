Subito dopo la fine di Sanremo 2022, un fatto clamoroso è salito agli onori delle telecronache social, che son quelle più attente ad ogni momento trasmesso. Infatti gli utenti di Twitter come degli investigatori sentono, analizzano, vedono, dove spesso i giornalisti non arrivano per la fretta di arrivare al risultato finale.

Durante la kermesse canora per pochi attimi si è sentito un fuori onda di Sabrina Ferilli che imprecava contro qualcuno.

Che cos’ha detto Sabrina Ferilli fuorionda?

La regina della quinta serata di Sanremo 2022 con un antimonologo che ha conquistato pubblico e critica si è lasciata andare dietro le quinte ad un commento poco carino su un concorrente in gara proprio nei momenti finali, durante la consegna dei Premi speciali. Infatti Sabrina Ferilli avrebbe detto:

“Morandi fa il pezzo de m***a“

Ecco il video che la incrimina:

È arrabbiata con M0r4nd1 a quanto pare pic.twitter.com/Xh4G7zNydm — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖🍵 N63% (@vivosurealtime) February 6, 2022

Ma com’è potuto accadere ciò? Probabilmente, conoscendo le due persone in questione, non si tratta né di un litigio né di un giudizio sulla persona, ma magari il “ragazzo sempreverde” le avrà fatto qualche scherzo dietro le quinte! Intanto gli utenti su Twitter si arrovellano dietro il Morandi – Ferilli gate.

Ma non è il solo fuorionda sfuggito all’attrice romana stasera. Infatti, quando Amadeus la chiamava dal palco e lei non arrivava, si è sentito la sua voce da lontano: “Ma nun ce sto!”. Inoltre, nell’ultima ora è apparsa più distaccata e lontana dalla conduzione, tanto da non scambiare nemmeno qualche battuta sul finale. Che cosa sarà successo? Semplice stanchezza o dietro le quinte ci sono stati dissapori?

Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022