Le Iene iniziano la prima puntata della stagione con buoni ascolti, grazie anche al contributo di Belen Rodriguez che fin da subito finisce in trend topic su Twitter.

La modella ha accolto i telespettatori con il tradizionale tailleur nero e un monologo – confessione in cui ha raccontato di Santiago e dei sogni che aveva arrivata in Italia.

Il monologo di Belen Rodriguez

Belen nel suo monologo ha raccontato come arrivando in Italia il suo sogno fosse proprio quello di approdare alla conduzione del programma di Italia 1 perché “essere una iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo“. Ed è proprio attraverso lo sguardo di suo figlio Santiago che lo racconta ai telespettatori:

“Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio figlio con un bacio. Santiago mi fa sempre delle piccole scenate ogni volta che devo lasciarlo e quella sera mi ha chiesto: “Mamma, ma dove vai?”. “A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato”. A quel punto si è tranquillizzato. E con gli occhi che brillavano mi ha detto: “Il tuo sogno, mamma?”. “Sì, proprio il mio sogno, amore”. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia”.

Belen si è prefissata un obiettivo molto importante con la sua partecipazione:

“Questa trasmissione prova a cambiare le cose. Fa riflettere, incazzare ma anche divertire. È qualcosa che va oltre allo spettacolo. È una grande famiglia. La mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con tutto il mio impegno, il divertimento, la leggerezza e la gioia che non mancano mai nella mia vita. Per questo, prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace. Partiamo e godiamoci insieme questa meravigliosa avventura”.

Belen Rodriguez contro il revenge porn

Il momento più intenso che la showgirl argentina ha vissuto all’interno de Le Iene ieri sera è accaduto quando è entrata in studio Diana Di Meo, arbitra che ha subito revenge porn. I suoi filmati intimi sono stati diffusi in rete. La conduttrice ha vissuto un’esperienza analoga e ha colto l’occasione per mostrare tutta la sua vicinanza all’arbitra:

“Avevo giurato che non avrei più parlato di questo argomento ma purtroppo mi tocca”.

Le due hanno avuto un confronto paritario, i ruoli dell’intervistatrice e intervistata si sono confusi tra di loro. Belen è arrivata a dire:

“Anche tu hai pensato al suicidio?”

E ha confessato:

“Io l’ho incontrato (l’uomo che ha diffuso il filmato in rete, ndr). E sai cosa ho fatto? Gli ho sputato in faccia”.

Un inizio di conduzione intenso e forte, che è piaciuto molto al pubblico a casa.

Ma c’è anche chi ne ha approfittato per fare del body shaming sui social:

Le differenze tra #EmmaMarrone e #belen è che ad emma hanno fatto bodyshaming mentre belen il bodyshaming se l'ha fatto da sé sottoponendosi alla chirurgia esagerata….smettiamo per piacere di essere ipocriti…#BelenRodriguez #EmmaMarrone — Fottetevi (@Default20191) February 10, 2022

