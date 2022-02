Le Iene ritornano su Italia 1 mercoledì 9 Febbraio alle 21:20. A condurre il programma di approfondimento saranno due volti nuovi: Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

La conduzione quest’anno si è caratterizzata per scelte molto radicali. Aveva introdotto nuove conduttrici, come Ornella Vanoni, Elodie, Michela Giraud. Creando così una sorta di “rivoluzione femminista” in casa. Ma ora ritorna con due nuove presenze.

È ufficiale Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de #leiene ❤️ siete pronti? Mercoledì 9 Febbraio 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/ZrJRAY6TRa — Le Iene (@redazioneiene) February 6, 2022

La Iena Belen Rodriguez

L’aspettativa è grande soprattutto per Belen Rodriguez che è del tutto nuova a quest’esperienza televisiva. La showgirl ha già condotto altri programmi come Tu si que vales e Selfie – Le cose cambiano, ma finora non si è mai trovare a svolgere un ruolo quasi giornalistico com’è quello della iena di Mediaset. Se la caverà?

Intanto lei si prepara! Come mostrano le foto condivise sui social, sta imparando i balletti e sperimentando il nuovo outfit. Il programma sta puntando su di lei, consapevole che potrebbe portare a migliorare gli ascolti.