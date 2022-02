Arriva la nuova serie originale Disney Plus “The Dropout”, disponibile in Italia dal 20 aprile 2022 sulla piattaforma streaming. La serie tratta di soldi, tragedie, inganno e tanto romanticismo. Con un cast d’eccezione, potrà essere seguita sulla piattaforma da tutti gli iscritti. Se ancora non avete un abbonamento, è possibile registrarsi approfittando delle numerose offerte disponibili.

La trama della serie TV “The Dropout”

“The Dropout” racconta in modalità Serie TV la storia vera sulla capitolata economica e sociale di Theranos, una società nata da un’idea rivoluzionaria di Elizabeth Holmes, la protagonista. Holmes riuscì a raccogliere svariati milioni di dollari fondando una compagnia di bio-tecnologie che voleva rendere gli esami clinici accessibili a tutti. In brevissimo tempo, dal 2003 al 2015 divenne milionaria, ma poi iniziò il suo declino. La debacle iniziò quando alcune inchieste giornalistiche svelarono come la macchina per test della Theranos non funzionava. La società finì sotto accusa per aver distribuito analisi fasulle. In poco tempo la giovane miliardaria perse tutto in un batter d’occhio. Cosa accadde?

Il cast

Nel cast di “The Dropout” su Disney Plus ci sono Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. La serie conta otto episodi e insieme ai protagonisti vi sono anche tante guest star come Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, Elizabeth Marvel, Sam Waterson, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Alan Ruck, Michaela Watkins e non solo.

Gli executive producer della serie sono la showrunner Elizabeth Meriwether, Liz Heldens, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson, Liz Hannah, Katherine Pope e Taylor Dunn.

Ecco il trailer della serie TV di Disney Plus pubblicato su Twitter:

Come ha fatto a diventare uno dei più famosi CEO della Silicon Valley dopo essersi ritirata da Stanford? Amanda Seyfried interpreta Elizabeth Holmes, la fondatrice di Theranos. #TheDropout, una Serie Originale, disponibile dal 20 Aprile in esclusiva su #DisneyPlus.🩸 pic.twitter.com/G74szNF3kw — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 8, 2022