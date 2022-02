Il Super Bowl 2022 sarà l’edizione numero 56 della finale del campionato di NFL, la più importante lega professionistica di football americano. A contendersi il titolo saranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams: i primi sono i campioni della American Football Conference, i secondi invece si sono aggiudicati la National Football Conference. I Bengals non hanno mai vinto il Super Bowl, mentre i Rams proveranno a bissare il successo ottenuto in occasione dell’edizione numero 34 disputata nel 2000.

Ogni anno negli Stati Uniti d’America il Super Bowl è l’evento che catalizza il maggior numero di spettatori davanti ai televisori, a conferma della sua importanza, che va ben oltre il mero risultato sportivo. Non c’è da stupirsi, ad esempio, se il momento più atteso è l’halftime show, lo spettacolo che si svolge tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione di gara, e che ha per protagonisti alcuni dei più celebri artisti della scena internazionale.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere il Super Bowl 2022 in TV e in streaming.

Quando si gioca il Super Bowl 2022?

Il Super Bowl 2022 si disputerà nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio e decreterà il vincitore della stagione in corso. Nell’edizione passata la vittoria è andata ai giocatori dei Tampa Bay Buccaneers, guidati per la prima volta nella loro storia dalla leggenda vivente Tom Brady. Il quarterback più famoso dell’era moderna ha conquistato il settimo Super Bowl personale e vinto per la quinta volta il titolo di MVP, premio che viene assegnato al miglior giocatore del torneo.

Come tutti sanno, da quest’anno Tom Brady è da considerarsi un ex giocatore: il leggendario giocatore di football americano ha infatti annunciato il ritiro dalle competizioni sportive lo scorso 1° febbraio, dopo ben 22 stagioni da professionista.

Dove vedere il Super Bowl 2022 in TV

Il Super Bowl 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 1, con il collegamento che avrà inizio alle ore 00:15 del 14 febbraio. La telecronaca del match tra i i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams sarà affidata alla coppia formata dal giornalista Vezio Orazi e dall’ex giocatore di football americano Brock Olivo (dal 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di capo-allenatore della nazionale di football americano dell’Italia).

Dove vedere il Super Bowl 2022 in streaming

Lo streaming del Super Bowl LVI sarà visibile gratis su RaiPlay e su DAZN (per i soli abbonati). RaiPlay è disponibile su PC collegandosi al sito raiplay.it, oppure sui dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app gratuita omonima. Inoltre è possibile aprire il servizio RaiPlay anche da Smart TV, selezionando uno dei pallini presenti sul telecomando come indicato dalle istruzioni su schermo.

DAZN è invece disponibile collegandosi al sito ufficiale dazn.com, oppure scaricando l’app DAZN tramite il Google Play Store (dispositivi Android) o l’App Store (device iOS). Inoltre DAZN è disponibile anche su Smart TV e i principali set-top box in commercio.

In Italia DAZN detiene i diritti del campionato di football americano: per ogni turno di regular season mostra in diretta cinque incontri (l’anticipo del giovedì, due match della domenica alle 19 e 22:30, il Sunday Night Football e il Monday Night Football). Alle partite della stagione regolare si aggiungono anche i match dei play off e appunto la finalissima che si disputerà tra la notte di domenica 13 e lunedì 14 febbraio.

Qual è la location del Super Bowl 2022?

La finale del campionato di NFL si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. È la prima volta che il Super Bowl si disputerà a Inglewood (nella contea di Los Angeles), ed è dal 1993 che le due squadre finaliste non si sfidavano nello Stato della California.

Chi sono gli artisti che si esibiranno durante l’haltime show del Super Bowl 2022?

Durante il mega concerto del Super Bowl LVI Halftime Show si esibiranno Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg insieme a Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Lo spettacolo sarà organizzato da Roc Nation, la società di eventi diretta da Jay-Z, in collaborazione con Pepsi e NFL.

Prima di andare, vi ricordiamo che il Super Bowl 2022 avrà inizio alle ore 00:15 (ora italiana) di lunedì 14 febbraio (nella notte tra domenica e lunedì, ndr).

