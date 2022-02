Elio è il giudice di Italia’s Got Talent che sta facendo più discutere: amato, odiato, adorato, replicato. Il cantante fa sempre discutere tanto, anche nelle vesti di giurato.

Intervistato per Tv Sorrisi e Canzoni, ha racconto lo spirito con cui partecipa ad ogni puntata del talent di Sky:

“Sono andato lì con un’idea: vado e faccio lo scemo. Nessuno mi ha fermato. Anzi, mi hanno detto: “Bravo, continua”. Ed è andata sempre peggio”.

Il cantante però non è solo un personaggio estremamente simpatico e frizzante, ma ha anche le idee chiare sul ruolo fondamentale di questi format televisivi:

“Se un artista è intelligente e bravo sì (N.B.: il talent serve). Mi vengono in mente i Måneskin. Il talent seleziona artisti che hanno un potenziale. Poi il mercato e la vita di tutti i giorni sono un’altra cosa, è necessario avere alle spalle una squadra di gente competente. Questo purtroppo manca in Italia. Il lavoro fatto negli Anni 60 da un’etichetta come la Rca non si fa più. Allora i giovani venivano fatti crescere, oggi se vinci “X Factor” ma non vendi subito sei finito”.

Elio e Raffaella Carrà

In tempi in cui la showgirl, ballerina, cantante e presentatrice Raffaella Carrà è sulla bocca di tutti, perché è stata annunciata una serie tv su di lei, Elio sta realizzando un progetto che la riguarda. Infatti ha registrato una nuova versione della canzone “Fiesta” di Raffaella Carrà, che verrà utilizzata nella pubblicità delle omonime merendine della Ferrerro:

“Abbiamo conosciuto Raffaella nel 1999, quando abbiamo fatto con lei la canzone “Presidance”: abbiamo toccato con mano la sua simpatia e il suo spessore. Per noi lei era un mito come altri artisti della Rai di quegli anni. E, poi, una delle poche cose che mette d’accordo tutto il gruppo è che ci piace quella merendina!”.

Elio sarà presente alla prossima edizione di Italia’s Got Talent?

Nonostante non sia ancora finita questa stagione, che nemmeno è arrivata al “vivo”, già si parla di riconferme. Il prodotto televisivo infatti vale e la rete cerca di farlo andare avanti il più possibile, come Masterchef. Ma Elio sarà presente anche per un’altra stagione? A riguardo il giurato ha risposto con la sua solita ironia:

“Se non mi cacciano!”

Intanto, per vederlo divertirsi e animare lo studio, lo potremo guardare stasera su Sky e Now con la nuova puntata del talent show.