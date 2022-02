Raffaella Carrà avrà il suo omaggio televisivo che merita. Come tutte le persone più importanti della nostra storia, anche lei avrà una serie tv che racconterà le mirabolanti avventure della cantante e presentatrice morta il 5 Luglio 2021.

La serie tv su Raffaella Carrà

Raffaella Maria Roberta Pelloni, dopo l’omaggio musicale a Sanremo 2022 in suo onore dinanzi al commosso marito Sergio Japino, ora sarà la protagonista di una serie televisiva. L’icona pop sarà rappresentata nel grande schermo con una produzione del Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990. Paola Lucisano si è detta entusiasta per questo nuovo progetto:

“Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella, così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo”.

Raffaella Carrà è ancora tra noi

Il prodotto incontra le esigenze del pubblico che, dopo la morte, ha continuato a celebrare la vita della showgirl ovunque, dalle manifestazioni del Gay Pride, sino al palco dell’Ariston. Tantissimi sono gli affezionati dell’iconica leggenda musicale italiana, che ha saputo farsi amare in Italia, come all’Estero.

Morta per una malattia di cui non ha mai parlato pubblicamente, Raffaella Carrà, è sempre stata molto discreta sulla sua vita. Per questo sarà ancora più interessante scoprirne di più attraverso un prodotto seriale. Per il momento non si sa esattamente quando inizierà la lavorazione della serie e chi interpreterà l’iconica presentatrice televisiva. I provini per tale ruolo saranno molto duri perché è cruciale scegliere la persona giusta.

