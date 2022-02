Oggi, mercoledì 9 febbraio, partirà su Sky Uno e in streaming su NOW la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Per questa edizione, gli autori hanno deciso di apportare alcune modifiche inerenti le modalità di votazione da parte dei giudici. Essi sono quattro e sono: Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione, invece, ci sarà Lodovica Comello, che quest’anno avrà un ruolo speciale. Vediamo tutte le anticipazioni.

Sarà una serata dorata?

Scopritelo stasera alle 21.15 su Sky Uno#IGT pic.twitter.com/k1NwMqjEU2 — Sky (@SkyItalia) February 9, 2022

Anticipazioni della puntata di stasera

Ognuno di loro avrà a disposizione un Golden Buzzer e un Buzzero rosso. Quest’anno, rispetto al precedente, anche Lodovica Comello sarà dotata del tanto desiderato Golden Buzzer, con il quale avrà la possibilità di scegliere uno dei 12 concorrenti in gara da mandare direttamente alla finale, che si disputerà il 23 marzo e sarà live. Il Buzzer rosso, invece, genererà l’immediata eliminazione del concorrente in gara. Al raggiungimento di 4 Buzzer rossi, il performer deve immediatamente interrompere l’esibizione.

Nella prima puntata, ad usufruire del pulsante d’oro è stato Elio, premiando Antonio Vaglica, un 19enne di Mirto che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en détresse” di Daniel Balavoine. Nella seconda puntata, invece, è stata la Maionchi a premiare Davide Battista, un 14enne di Napoli che ha suonato la tromba in maniera esemplare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le esibizioni di questa sera a Italia’s Got Talent

Italia’s Got Talent comincerà a partire dalle ore 21:15 e per quanto riguarda le performance di questa settimana, esse sono le seguenti:

una prova di tiro con l’arco alquanto pericolosa e inaspettata;

un’esibizione sulla Russian Bar, ovvero, una pratica cinese incentrata sulla ginnastica e sull’equilibrio;

esibizioni di ballo e di canto;

un pizzaiolo alquanto eccentrico che si cimenterà nell’elaborazione di una pizza adoperando metodi anticonvenzionali;

un’esibizione con l’organetto su un monociclo;

un’esibizione al pianoforte.