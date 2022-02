La puntata di Domenica In ieri è stata molto speciale perché coinvolgeva tutti i big in gara a Sanremo 2022. Come di consueto Mara Venier ha spostato il suo studio a Sanremo per il post Festival della musica italiana. Un cantante tra tutti ha rubato il cuore della presentatrice veneziana: è Achille Lauro.

Durante la sua ultima esibizione sabato l’aveva fatta ballare con sé sul palco e ieri è stata la zia Mara a fare una sorpresa al giovane artista veronese molto controverso. Il feeling tra i due è molto evidente, durante la puntata si sono fatti selfie, abbracciati, ed è stato quello che ha avuto più spazio. Lauro si è paragonato a lei per il rapporto che ha con la kermesse canora:

“Ormai a Sanremo sono come te Mara: arrivo, mi faccio un caffé, sono di casa. Il palco dell’Ariston è importantissimo, si vedono i frutti del lavoro di Amadeus. Molti ragazzi possono venire qui ed esprimersi”.

L’annuncio di Mara Venier

Nel corso della diretta televisiva la presentatrice ha annunciato che la canzone portata al Festival dall’artista sarà la sigla di Domenica In. Già durante l’esibizione di Lauro a Sanremo alcuni utenti su Twitter avevano ipotizzato che il brano potesse diventare la nuova sigla del programma perché si intitola “Domenica” ed è molto orecchiabile. Effettivamente questo è accaduto.

Ma non è l’unica proposta che ha ricevuto. Infatti Christian De Sica ospite in studio l’ha salutato dicendogli: “Ti aspetto al prossimo film di Natale“. Una grande soddisfazione per il cantante che rimarca l’importanza dell’autenticità nel suo lavoro, anche a costo di grandi polemiche come quelle che ha suscitato la sua performance:

“Essere se stessi è importante. Abbiamo il dovere di non piegarci alle logiche di mercato. Le radici vanno preservate. Per me il cantautorato è prezioso e io ci tengo a restare fedele”.

ZIA MARA E ACHILLE IL MIO DUO PREFERITO DA SEMPRE #Sanremo2022 pic.twitter.com/Is60YNjiFz — Meredith&DerekShepherd|| Kerem's friend 🤘😎🥃 (@karevismysun) February 5, 2022

