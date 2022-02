Mara Venier è stata la vera grande ospite d’onore di questa finale di Sanremo 2022. Nonostante non sia stata invitata in questa veste, ma sedeva semplicemente tra il pubblico, la presentatrice di Domenica In non è stata indifferente a tutti quelli che si trovavano sul palco.

Del resto anche con il FantaSanremo dire “zia Mara” dava diritto a 20 punti. Ma quali sono stati i momenti più iconici di Zia Mara durante il Festival di Sanremo?

I momenti iconici di Mara Venier a Sanremo

Achille Lauro mentre si esibisce sul palco dell’Ariston per la prima volta decide di far salire anche al sua zia del cuore e la saluta poi dicendole che si vedranno il giorno dopo, oggi a Domenica In, nello speciale sul Festival.

Michele Bravi invece cede i fiori alla presentatrice e la abbraccia. Una performance che fa schizzare il suo punteggio nel FantaSanremo, tanto che gli ideatori lo etichettano come “bomber assoluto”.

Ma anche senza punti c’è chi dedica un’interruzione all’interno del proprio discorso per salutarla. È Sabrina Ferilli che durante il suo monologo la trova improvvisamente tra il pubblico e le domanda come mai fosse in bianco visto che le aveva detto di essersi vestita bordeaux.

Un cortocircuito, divertente e allo stesso curioso, innescato anche dal FantaSanremo. Come hanno dichiarato alcuni utenti su Twitter:

“Praticamente la finale di Sanremo è condotta da Amadeus, Sabrina Ferilli e zia Mara Venier”.

Una sensazione di familiarità ed amicizia che è molto piaciuta al pubblico. Oggi la Zia Mara la incontriamo tutti davvero a Domenica In insieme ai concorrenti di Sanremo 2022.

