L’esibizione di Achille Lauro sul palco di Sanremo è stata molto discussa. Inizialmente, è stato attaccato da monsignor Antonio Suetta che ha trovato offensivo il gesto di auto-battezzarsi sul palco e, adesso, anche il Codacons ha deciso di analizzare la questione.

L’obiettivo è quello di capire se ci sono i presupposti per sporgere una denuncia contro il cantante. Carlo Rienzi, nei panni di presidente del Codacons, ha affermato di voler coinvolgere anche Papa Francesco.

Achille Lauro sta rischiando una denuncia

Le performance di Achille Lauro, da sempre, sono state motivo di accuse e polemiche. Più volte, infatti, ha portato sul palco dei richiami alla religione cattolica che sono stati giudicati quasi come blasfemi dai membri della Chiesa.

Il 1 febbraio ha aperto il Festival di Sanremo con il suo inedito Domenica. Durante l’esibizione, ha fatto finta di auto-battezzarsi con un piattino e dell’acqua. Ecco il video:

Questo gesto ha attirato l’attenzione del Codacons:

Abbiamo deciso di sottoporre quanto accaduto ieri all’Ariston all’attenzione della magistratura, affinché verifichi se l’esibizione di Achille Lauro possa configurare una offesa al sentimento cattolico e ai simboli della cristianità.

Il Codacons vuole un parere più autorevole

Sembra che il Codacons abbia preso molto seriamente la questione. Non solo vuole sporgere denuncia, ma anche sottoporre la questione a Papa Francesco. La sua opinione, infatti, potrebbe mettere la parola fine a questa spiacevole situazione:

Invieremo il video della performance a Papa Francesco, perché esprima una ferma condanna nei confronti della Rai

L’Osservatore Romano invece si è già espresso sulla vicenda in modo originale. Infatti non solo non ha espresso shock per la sua esibizione, ma ne ha smontato la carica rivoluzionaria:

“Volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all’immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta“.

Al momento, Achille Lauro non ha detto niente in merito all’accaduto e anche il suo team ha preferito mantenere il silenzio. Cosa accadrà questa sera? Il cantante salirà normalmente sul palco o gli verrà chiesto di modificare l’esibizione?