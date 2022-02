Venerdì 4 febbraio andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Quella di questa sera sarà la messa in onda dedicata alle cover. Nello specifico, i cantanti in gara si esibiranno cantando canzoni di altri artisti e, in alcuni casi, verranno anche accompagnati da altri cantanti. Scopriamo, dunque, cosa canteranno tutti i concorrenti in gara, chi saranno gli ospiti e la co-conduttrice che affiancherà Amadeus.

Ospiti, co-conduttrice e votazione della quarta serata

Altro giro, altra corsa, questa sera andrà in onda il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. Dopo il grande successo delle prime tre serate, l’attesa per la messa in onda di questa sera è davvero elevata. Amadeus sarà, come sempre, alla guida della competizione canora e stavolta sarà affiancato dalla bellissima Maria Chiara Giannetta. L’attrice è divenuta famosa soprattutto a seguito della messa in onda della fiction di Rai 1 Blanca.

In merito agli ospiti, invece, stavolta saliranno sul palco del teatro Ariston I Pinguini Tattici Nucleari. Stando a quanto emerso, pare che il gruppo musicale sarà in collegamento dalla nave. Per quanto concerne la votazione, invece, questa sera sarà apportato un ulteriore cambiamento rispetto alle messe in onda precedenti. In questa circostanza, infatti, le votazioni saranno così distribuite: il tele voto avrà un’incidenza del 33%, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web avrà anch’essa un’incidenza del 33%, così come quella demoscopica.

Le esibizioni del quarto appuntamento del Festival di Sanremo 2022

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. La quarta serata, infatti, sarà dedicata alle cover. I cantanti in gara, dunque, canteranno brani di altri artisti e, in alcuni casi, verranno anche affiancati da loro. La scaletta, non in ordine di uscita, è la seguente:

Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè

Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni

Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”

Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo

Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”

Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears

Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh

Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

Highsnob e Hu con – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney

Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele

Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John

Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti

Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin

Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra.

