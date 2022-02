Domenica 6 febbraio si giocherà la finale di Coppa d’Africa 2022, partita che vedrà scontrarsi Senegal ed Egitto. A distanza di quasi un mese esatto dal match inaugurale, il torneo è giunto al suo atto conclusivo. Senegal-Egitto è anche soprattutto la sfida tra Sadio Mané e Momo Salah, due degli attaccanti più forti al mondo e compagni di squadra al Liverpool. Un altro motivo d’interesse sarà la presenza tra le fila della Nazionale del Senegal di Kalidou Koulibaly, il leader della difesa del Napoli.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario di inizio e dove vedere la finale Senegal-Egitto della Coppa d’Africa 2022 in TV e in streaming.

A che ora inizia la finale di Coppa d’Africa 2022 Senegal-Egitto?

Il fischio d’inizio della finale Senegal-Egitto di Coppa d’Africa è in programma domenica 6 febbraio alle 20:00 (ora italiana).

Dove vedere la finale di Coppa d’Africa 2022 Senegal-Egitto in TV

La finale di Coppa d’Africa 2022 Senegal-Egitto sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e in simulcast su Eurosport 2, canale 211 di Sky. DMAX è visibile anche su Sky al canale 170 e su Tivùsat al canale 28.

Il match sarà commentato dalla coppia composta da Federico Zanon e Carlo Pizzigoni.

Dove vedere la finale di Coppa d’Africa 2022 Senegal-Egitto in streaming

Lo streaming della finale Senegal-Egitto di Coppa d’Africa sarà visibile gratuitamente sul sito ufficiale dmax.it alla sezione Live streaming. Inoltre, sarà possibile vedere online l’incontro sulla piattaforma Discovery+, dove nella giornata di sabato verrà trasmesso anche lo streaming della finale per il 3° posto tra Burkina Faso e Camerun. A questo proposito, segnaliamo che tra le fila della Nazionale del Camerun c’è anche il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa.

In alternativa al live streaming di DMAX e Discovery+, gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro online grazie al servizio gratuito Sky Go. La disponibilità dei canali Eurosport non è però prerogativa esclusiva di chi ha sottoscritto un abbonamento Sky: Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono inclusi anche negli abbonamenti NOW, DAZN e TIMVISION, mentre il servizio Discovery+ è disponibile su TIMVISION e Amazon Prime Video Channels.