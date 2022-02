In queste ore sta circolando sul web un gossip che riguarda Iva Zanicchi. Sul settimanale Oggi, infatti, Alberto Dandolo ha sganciato una piccola bomba sul suo conto. Nello specifico, pare che alcuni suoi amici stiano facendo di tutto per convincere i giornalisti a non dare dispiaceri alla cantante. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bizzarra richiesta degli amici di Iva Zanicchi

Tra le concorrenti in gara di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Iva Zanicchi. La donna ha deciso di salire di nuovo sul palco del teatro Ariston per mettersi nuovamente alla prova dopo la pessima figura fatta l’ultima volta. In tale occasione, infatti, la cantante si classificò in ultima posizione, con un brano che fu fortemente criticato da tutti. Questa volta, dunque, pare che persone molto vicine a lei stiano facendo di tutto per convincere i giornalisti che conoscono ad avere un occhio di riguardo nei suoi confronti.

A diffondere questa pillola di gossip è stato Alberto Dandolo sul magazine Oggi. La scorsa settimana il giornalista aveva dichiarato che al Festival avrebbe preso parte una cantante i cui amici si sarebbero messi in contatto con i giornalisti allo scopo di tutelarla. Nello specifico, si leggeva:

"I suoi amici più cari si stanno rivolgendo ai giornalisti che conoscono, pregandoli di tutelarla durante il prossimo Festival di Sanremo a cui parteciperà".

La cantante classificata al 20esimo posto

In quell’occasione, però, Dandolo non fece il nome della protagonista di questo gossip. Solo oggi, invece, ha deciso di rivelare a tutti la sua identità. A tal proposito, ha ammesso che la protagonista di questo rumor sia Iva Zanicchi. Per essere più specifici, dunque, pare che alcune persone molto vicine ad Iva abbiano esortato chi vota al Festival di Sanremo 2022 ad essere clemente.

Tuttavia, malgrado queste esortazioni, pare che la donna comunque non sia riuscita a conquistare il favore della giuria. Al termine della seconda serata, infatti, l’aquila di Ligonchio è riuscita a classificarsi solamente al 20esimo posto. Questa sera, però, la concorrente si esibirà di nuovo, andrà meglio? Lo scopriremo tra poco.

