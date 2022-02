Giovedì 3 febbraio andrà in onda, sempre su Rai 1, la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, Amadeus tornerà sul palco del teatro Ariston per presentare tutte e 25 le esibizioni insieme. Inoltre, non mancherà l’intervento di ospiti e il supporto, chiaramente, della terza co-conduttrice. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Ospiti e co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2022

Stasera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco ci sarà, come sempre, Amadeus, che questa volta sarà accompagnato da Drusilla Foer. La prima serata è stata caratterizzata dalla collaborazione dell’attrice Ornella Muti, mentre quella di ieri da Lorena Cesarini. Entrambe sono state in grado di dare un grande contributo al programma, sarà lo stesso anche per la terza co-conduttrice?

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, dopo aver dato spazio a Checco Zalone e Laura Pausini, stasera ci saranno Roberto Saviano e Cesare Cremonini. Il primo si cimenterà in un ricordo molto toccante relativo alla strage di Capaci. Per quanto riguarda il cantante, invece, per lui sarà la prima volta a Sanremo, pertanto, tutti sono molto ansiosi di vedere come se la caverà.

I cantanti in gara e il voto del pubblico

Nel corso della terza serata di Sanremo 2022 si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara che, per la seconda volta, porteranno in scena i loro brani inediti. Inoltre, stasera ci sarà anche l’intervento del pubblico da casa che, finalmente, sarò chiamato ad esprimere la propria preferenza.

Di seguito, sono riportati tutti i cantanti in gara con le relative canzoni con le quali si esibiranno per la seconda volta:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”