L’aveva tanto desiderato, ma questa volta non ce la farà. Luca Argentero non riuscirà ad essere presente a Sanremo 2022 questa sera. La notizia giunta poche ore fa ha lasciato i fan stupiti e delusi. Ma ormai data per certa. Infatti le informazioni giungono da fonti vicine.

Perché Luca Argentero non sarà ospite a Sanremo?

Ma la motivazione per cui l’amato attore che interpreta Doc – nelle tue mani non sarà presente alla kermesse canora, è molto valida. Infatti purtroppo è morto il padre della moglie Cristina Marino. La compagna con la quale ha avuto la figlia Nina, è sua complice e grande sostenitrice, per questo dinanzi ad un dispiacere così grande, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha potuto far altro che disdire la partecipazione al Festival della musica italiana.

In queste ore tantissime persone stanno porgendo le loro condoglianze alla coppia del mondo dello spettacolo per la grave perdita subita.

Quando rivedremo Luca Argentero in televisione?

Ma l’appuntamento per i suoi fan è rimandato a Giovedì 10 Febbraio con la nuova puntata di Doc – Nelle tue mani. Nelle nuove puntate il dottor Fanti interpretato da Luca Argentero continuerà la sua corsa per riprendere il suo posto da primario e affronterà fantasmi dal passato e nuove crisi familiari. Mentre in ospedale la situazione con i colleghi sarà sempre più “spinosa” e dall’equilibrio precario.

La fiction campione d’incassi la settimana prossima dovrà fare gara di ascolti con il colosso di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, che cambierà programmazione proprio al giovedì per lasciare spazio il giorno seguente a nuove fiction Mediaset.

Lo aspettavamo con ansia… 😨 😮

E finalmente ecco il promo della prossima puntata! 🙏🏻 💙

Due episodi chiave, per rispondere a (quasi) tutti i nostri dubbi e farci passare una serata davvero incredibile: giovedì 10 febbraio non prendete impegni, c'è solo #DOCNelleTueMani2. ☝️😌 pic.twitter.com/7mrzye2tqE — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) January 30, 2022