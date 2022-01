Continua il successo di Doc 2 che nella puntata di ieri sera 28 Gennaio ha raggiunto il 28,5% di share con 6.427.000 spettatori, triplicando così gli ascolti di Canale 5 (8,7% di share). Ma prima di vedere come si evolveranno le vicende del Policlinico Ambrosiano di Milano, bisognerà aspettare dopo Sanremo 2022. Infatti l’appuntamento del giovedì sera salterà per far spazio al Festival, ma il favoloso doc Fanti lo rivedremo sul Palco dell’Ariston.

Luca Argentero arriverà a Sanremo mercoledì sera, dove sarà l‘ospite d’onore e potrà raccontare a tutto il pubblico sanremese la meravigliosa avventura televisiva che sta vivendo con il medical dramma.

Quando rivedremo Doc 2 – Nelle tue mani e cosa succederà nella prossima puntata?

Le nuove puntate di Doc 2 – Nelle tue mani andranno in onda il 10 Febbraio nel prime time di Rai 1. Nelle nuove puntate si scoprirà come lo psichiatra Sandri e la caposala Teresa abbiano iniziato la loro relazione durante la pandemia e questo dettaglio sarà analizzato durante l’indagine sul covid che si sta svolgendo in questa stagione.

Cecilia Tedeschi darà del filo da torcere al doc, nonostante ne subisca anche il suo fascino, la donna è troppo intelligente e razionale per lasciarsi influenzare. Infatti sta pian piano mettendo tutti i tasselli al loro posto per scoprire il segreto del reparto: Lorenzo era il paziente 0.

Intanto Doc Fanti cercherà di superare i test per diventare primario di medicina interna, ma Caruso cercherà in ogni modo di sabotarlo. La posta in gioco è altissima perché se perdesse Doc non potrebbe più lavorare all’interno dell’ospedale né altrove come medico.

Le ragioni di un successo

Doc – 2 – Nelle tue mani sta raggiungendo un grandissimo successo perché gli spettatori riescono a identificarsi con le storie raccontate. C’è leggerezza, romanticismo, serietà, speranza, ma soprattutto c’è un racconto veritiero di questa pandemia. Tantissimi fan scrivono su Twitter durante la messa in onda. Ieri anche un medico ha voluto dire la sua:

“Mi piaceva il mio lavoro poi arriva il COVID, 16 ore di turno al giorno, perdo colleghi, amici, ma non mollo. Ci chiamavano eroi…poi passa l’emergenza e che succede? Richiami, segnalazioni,accuse, come se fosse colpa nostra” SCRIVETELO SU TUTTI I MURI #DocNelleTueMani2 #Doc2 — MariMose (@MarianoMoselli) January 28, 2022

Da Febbraio il Grande Fratello subirà uno spostamento di programmazione e la seconda puntata della settimana passerà dal Venerdì di ora al Giovedì. Dovrà confrontarsi con il gigante Doc. Ce la farà? Lo scopriremo dopo Sanremo 2022!

Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo