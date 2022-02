Giacomo Urtis durante la permanenza al Grande Fratello Vip 6 ha sganciato una bomba gossip clamorosa. Infatti dichiarò di essere stato in una relazione a tre con un vip e sua moglie. Durante la conversazione tutti gli indizi hanno fatto pensare a Fabrizio Corona e quest’ultimo non ha mai smentito categoricamente.

Silvia Toffanin domenica ha invitato i neo usciti Giacomo Urtis e Valeria Marini e si è fatta raccontare tutta la verità su questo triangolo mai discusso da Alfonso Signorini.

La verità di Giacomo Urtis

La presentatrice di Verissimo mette alle strette il “vippone”, vuole sapere la verità e non sentire qualche “supercazzola”:

“Ho un po’ di cose particolari da chiederti. Tu nella casa ti sei dato a confidenze molto particolari. Nella tua permanenza al GF Vip hai dato delle perle e hai parlato di un triangolo, non quello di Soleil e Delia, ma con un uomo e la sua fidanzata. Non mettere in mezzo alchimie artistiche, eri innamorato e corrisposto?”

Giacomo Urtis non si è tirato indietro e ha risposto in maniera molto chiara:

“La sera ero annoiato e bevevo quel bicchiere di troppo. In vino veritas, sì è giusto. Fabrizio Corona è una persona che conosco da tanti anni e devo dire che mi ha aiutato moltissimo. Per me è un uomo molto speciale diciamo. L’amore come insegnano Alex e Soleil ha molte forme. Che forma aveva il nostro amore? Lui è una persona molto affascinante, quindi mi sono innamorato. Vero amavo la persona che è, mi piaceva tantissimo. Con quale fidanzata stava in quel momento? Diciamo che lo conosco da tanto, da quando stava con Nina Moric. C’era chimica artistica tra noi, un’amicizia speciale e particolare”.

Le dichiarazioni di Urtis a Canale 5 sono molto chiare: qualcosa c’è stato tra di loro. Ma Corona che cosa ne pensa? Per il momento tace, ma c’è da giurarci che prima o poi dirà la sua. Ecco il video dell’intervista:

L’omosessualità di Urtis e il difficile rapporto con il padre

Giacomo ha raccontato come ha vissuto la sua omosessualità fin da giovane:

“Sono stato fidanzato per anni con una ragazza, circa 13 anni siamo stati insieme. Nei paesi c’è il battesimo, la cresima e il matrimonio, c’è quello e devi fare quello. Sei inquadrato in uno schema, senza dare retta ai sentimenti, non ascoltavo la mia parte interiore. Poi iniziando a lavorare in città come Roma o Milano sono riuscito a capire quello che ero e volevo. Così ho lasciato la fidanzata e ho detto ai miei della mia omosessualità. Mio padre non accetta il mio orientamento, ancora ora mi chiede quando mi sposerò. Lui vorrebbe avere un nipote. Però oggi potrei avere dei figli anche da gay, e io voglio un figlio l’anno prossimo“. Tutto.TV su

Ma il padre l’ha stupito con una lettera di accettazione e amore in diretta nella quale si è dichiarato fiero del figlio:

“Caro Giacomo, lo sai che per mio figlio desideravo una vita diversa da quella che hai. E forse per questo motivo per tanto tempo ho faticato a comprenderti. Ho fatto tanta fatica perché la tua anima abita in una casa dove a me non è dato di entrare. Sono un padre di 50 anni fa e noi non siamo stati educati ad esprimere i nostri sentimenti. Sono sempre stato dalla tua parte, ma forse non te l’ho dimostrato come avresti voluto. Il mio Giacomo è un uomo coraggioso, a dispetto della sua sensibilità, una persona che non ha problemi ad esporsi anche se sa che verrà ferito. Poi il mio Giacomo è intelligente e visionario e vive la vita in modo vorace, nel senso che patisce l’attesa, il tempo che è necessario per realizzare ciò che ha già dipinto nella sua mente. Ti voglio bene, tuo padre”.

Pace fatta? Non un’accettazione piena, ma sicuramente un primo passo.

