In queste ore, il concorrente del Grande Fratello Vip più chiacchierato sul web è, certamente, Giacomo Urtis. Il protagonista si è lasciato scappare delle notizie bomba che riguardano la sua intimità. Dopo aver svelato di aver avuto una storia con Fabrizio Corona, confermata poi da quest’ultimo, Urtis ha fatto un’altra confessione. A quanto pare, nel suo curriculum sentimentale c’è anche un cantante molto famoso. Scopriamo cosa è emerso.

Giacomo ha avuto un flirt con un cantante

Ebbene sì, a quanto pare la vita sentimentale di Giacomo Urtis è stata davvero molto movimentata. Nel corso della sua vita ha avuto molte relazioni con personaggi popolari. A generare particolare sgomento in queste ore, però, ci sono stati due flirt, ovvero, quello con Fabrizio Corona e quello con un cantante molto famoso. Se il nome del primo alla fine è saltato fuori, in quanto lo stesso ex re dei paparazzi ha detto la sua sui social, sul secondo ci sono ancora molti dubbi.

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha fatto un po’ di chiarezza sulla vicenda. Sul settimanale, infatti, sono riportate le dichiarazioni fatte dal chirurgo dei vip. Ecco cosa ha detto: “Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì che si tratta di uno famoso. Se è Marco Mengoni? No è anche più alto di lui”. L’indizio certo, dunque, è che il cantante che non ha avuto una relazione con Urtis sia Mengoni.

Chi è l’uomo del mistero di Urtis?

Giacomo, però, ci ha tenuto a precisare che la persona in questione sia davvero molto famosa, bella, ma anche un po’ esaurita. A novembre, infatti, durante una chiacchierata con Jessica Selassiè all’interno della casa del GF Vip, il protagonista aveva dichiarato: che questo cantante gli avesse giurato amore eterno e poi dopo l’estate lo ha lasciato di punto in bianco senza dargli neppure una spiegazione.

A tal proposito, dunque, ha detto: “Era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana”. Chi sarà mai l’uomo del mistero? Si accettano ipotesi.