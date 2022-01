Il Festival di Sanremo 2022 sta per aprire i battenti, in quanto la data della prima serata è fissata per il giorno 1 febbraio. Eppure a pochissimi giorni dal debutto del Festival della canzone italiana pare che dietro le quinte sia nata la prima discussione tra due artiste che si esibiranno sul palco del teatro Ariston. Scopriamo chi sono le protagoniste di questo presunto dibattito e quali sono i motivi celati dietro.

Chi sarebbero le protagoniste della lite dietro le quinte di Sanremo 2022

In queste ore è trapelata una notizia piuttosto interessante che riguarda il Festival di Sanremo 2022, nello specifico, una presunta lite avvenuta dietro le quinte tra due cantanti. Il condizionale è d’obbligo in quanto le protagoniste di questo probabile diverbio non hanno ancora espresso parola sulla vicenda non spiegando se la storia sia vera o se si tratti solamente di una montatura inventata dagli spettatori. Ad ogni modo, stando a quanto emerso pare ci sia stato uno screzio tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga, il cui vero nome è Margherita Carducci.

Le due donne si esibiranno sul palco dell’Ariston insieme in quanto si cimenteranno nella riproduzione del brano chiamato “Chimica”. A quanto pare, però, tra loro questa grande chimica non sembra esserci. Come riportato sui social, infatti, sembra che le due donne abbiano avuto un diverbio alquanto forte. Il motivo scatenante del litigio, però, sembra essere piuttosto futile.

Le parole di Donatella e Ditonellapiaga sulla loro canzone

Nello specifico, pare che sia tutta colpa dello stylist di Donatella. La persona in questione starebbe dando dei look poco apprezzati dalla Rettore. La cantante, infatti, sembra non apprezzare gli indumenti pensati per la sua compagna di avventura.

Intanto, ricordiamo le dichiarazioni fatte dalle due cantanti in merito al loro brano. Le due donne, in una recente intervista, avevano dichiarato:

“La nostra canzone è un gioco di parole, di musica. Siamo due cantautrici, veniamo da generazioni diverse, ma entrambe vogliamo lottare insieme per questo”.

leggo già di presunte tensioni tra Rettore e Ditonellapiaga. Lo sapete come finisce, vero? #Sanremo2022 pic.twitter.com/ecX3MBZetc — Francesco Canino (@fraversion) January 26, 2022