La modella Dayane Mello non ha proprio mandato giù le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia mentre si trovava al reality spagnolo La Fazenda e ora li ha diffidati entrambi. Ma i due non sono di certo stati con le mani in mano!

Che cos’è accaduto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò erano grande amiche al Grande Fratello Vip 5. Quando la modella brasiliana è andata alla Fazenda, Rosalinda ha visto delle scene diffuse anche da un servizio delle Iene in cui sembra che Dayane venga stuprata da Nego De Borel. Così ne ha parlato e ha cercato di aiutare l’amica.

Ritornata in Italia Dayane ha negato tutto. Lei non ha subito nessuna violenza e quei video sono stati strumentalizzati ha dichiarato appena una settimana fa ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ora è passata alle vie legali e ha diffidato sia l’amica Rosalinda Cannavò che Gabriele Parpiglia.

La risposta di Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia

Rosalinda non ha mai cambiato idea su quanto è accaduto nella trasmissione, nonostante le mille occasioni in cui Dayane ha dichiarato il contrario. Dinanzi alla diffida ha reagito così:

“Io sono stata diffidata come Gabriele, semplicemente per averla difesa, per aver detto delle cose bellissime sulla sua persona. Sono cose che ovviamente vedrò privatamente insieme a Dayane”.

Secondo l’attrice siciliana sarà possibile per lei e Dayane chiarire a quattr’occhi. Tuttavia finora non ci sono stati incontri privati e la mossa dell’ex compagna del Grande Fratello Vip è tutto fuorché conciliante o amichevole. Oltretutto la ragazza l’ha contattata con messaggi privati dicendole:

“Stamattina ho ricevuto un messaggio da Dayane: ‘Perchè non mi lasci stare, se vuoi audience nei tuoi programmi. Che palle mamma mia, noia, inventati qualcos’altro per andare in tendenza su Twitter’. Pensare che questa situazione così grave possa giovare sui social ti fa capire quanta poca struttura e ordine di testa ci sia dietro una persona”.

Nettamente diverso l’atteggiamento di Gabriele Parpiglia. Il giornalista non si è per niente preoccupato della denuncia, anzi:

“Questa qui che vedete è una querela che io ho fatto a Dayane Mello. Ho fatto una querela perché a me è arrivata una diffida da Dayane dove si diceva che dietro la sua situazione ci sia stata una mercificazione, una voglia di fare share. So che quello che è scritto nella diffida non è dimostrabile, non è comprovabile, io querelo. E vi dico una cosa. Sapete perché questa cosa mi rende sotto un punto di vista sereno? Perché qualora la querela dovesse andare avanti mi metterebbero in una situazione di avere le prove, le prove che non sono riuscito ad avere per tutto il periodo ovvero tutti i video integrali, tutte le dichiarazioni integrali, tutto ciò che avveniva durante le feste della Fazenda. E se si apre un procedimento queste le posso avere”.

Il giornalista di gossip è estremamente agguerrito, anche a causa delle dichiarazioni di Dayane Mello a Verissimo, così continua:

“Io questo argomento lo avrei chiuso, ma quando ho visto in televisione dire ‘mi faccio carico di tutto il dolore delle donne’ no, nessuno si deve eleggere Santo o moralizzatore. Di paladini io non ne ho visti in questa situazione. Se vuoi dire che qualcuno ha mercificato questa roba qua ti prendi le tue responsabilità, ti prendi sul groppone le immagini. Del resto non sono caduto io ubriacato, dentro una casa, mentre gli altri mi sollevavano e mi portavano a letto”.

Come finirà? Gabriele Parpiglia e Rosalinda Cannavò hanno raccontato quanto successo a Casa Chi, nel loro spazio “Chicche di Gossip”. Ci aspettiamo che la fine di questa vicenda ce la rivelino sempre lì.

