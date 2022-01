Nella prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent, che ha segnato il suo debutto in qualità di giurato, Elio ha assegnato il suo primo Golden Buzzer. Il frontman del gruppo Elio e le Storie Tese ha voluto premiare la performance del 18 enne Antonio Vaglica, esibitosi sul palco dello show targato Sky sulle note della canzone “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, “un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo”.

Antonio Vaglica è il primo finalista di Italia’s Got Talent 2022

La prima a stupirsi delle doti vocali di Antonio Vaglica è Mara Maionchi. L’ex giudice di X-Factor si accorge subito dell’enorme talento del concorrente e istintivamente si gira verso Elio, consapevole che tra tutti i giurati è quello con in mano più strumenti per “pesare” la bravura del cantante.

Ed Elio, come Mara, rimane letteralmente a bocca aperta di fronte alle doti tecniche e interpretative del 18 enne originario di Crosia, piccolo comune della provincia di Cosenza con meno di 10.000 abitanti. Al termine dell’esibizione non può far altro che congratularsi con il giovane:

Dal punto di vista tecnico non posso dirti niente. Hai un controllo della voce incredibile, bravo, complimenti. Ma non è solo questo cioè, è anche l’interpretazione. Ma tu puoi dirci qualche cosa di più su perché hai scelto di cantare questo pezzo che non avevo mai sentito?

Ecco cosa ha risposto Antonio:

Perché ho vissuto dei momenti di discriminazioni che mi hanno fatto stare davvero male. Con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

È il momento di passare alle votazioni. Elio, invitato da Federica Pellegrini a esprimere per primo il proprio giudizio, anticipa il Golden Buzzer con queste parole:

Io voglio dire che, dopo una prima fase in cui eri teso, poi quando ti sei diciamo così rassicurato hai cantato alla grandissima. Io non so se nel corso di questa edizione potrò assistere a una prova più coinvolgente, per cui…

Antonio Vaglica è dunque il primo finalista dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent, e per Elio l’esordio nel talent show in onda su Sky Uno non sarebbe potuto essere migliore di così. L’appuntamento con la seconda puntata del programma condotto da Lodovica Comello è fissato per mercoledì prossimo, 26 gennaio, sempre su Sky Uno.

