Venerdì 21 gennaio è in programma il match tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, partita valida per il terzo turno dell’Australian Open 2022. Il nostro Berrettini arriva dal successo al secondo turno contro lo statunitense Kozlov, battuto per 3 set a 1 con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1.

L’incontro ha visto l’atleta azzurro giocare a corrente alternata, con il secondo set ceduto in malo modo dopo essere partito con il piglio giusto a inizio gara. Il numero 7 del seeding sa bene che servirà una partita di ben altro livello per avere la meglio sul baby fenomeno spagnolo, fin qui perfetto e tra i giocatori dati più in forma dello slam australiano.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match tra Alcaraz e Berrettini in TV e in streaming.

Australian Open 2022: dove vedere Alcaraz-Berrettini in TV

La partita tra Alcaraz e Berrettini per il terzo turno dell’Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Eurosport. Il via all’incontro non sarà dato prima delle 3:30 del mattino (ora italiana) di venerdì 21 gennaio.

Come accennato nell’introduzione, Carlos Alcaraz è uno dei talenti emergenti più forti in circolazione, tanto da essere già accostato dalla stampa iberica alla leggenda spagnola Rafael Nadal. Nei primi due turni il classe 2003 originario di Murcia ha dimostrato di essere una spanna sopra i suoi avversari, dal cileno Tabilo al serbo Lajovic.

Alcaraz e Berrettini si sono già sfidati nella passata stagione, nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. In quell’occasione ad avere la meglio fu lo spagnolo per 2 set a 1, con il punteggio di 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5). Stavolta però in ballo c’è qualcosa di più che una semifinale di un ATP 500: ne sono consapevoli entrambi, soprattutto l’azzurro, che avrà su di sé tutta la pressione dall’alto della sua posizione numero 7 nel ranking Atp.

Il vincente della sfida si qualificherà per gli ottavi di finale, entrando così nella seconda settimana del primo Slam della stagione. Lo sfidante uscirà invece dall’altro match valido per il terzo turno dell’Australian Open, quello tra lo statunitense Korda e lo spagnolo Carreno Busta.

Dove vedere il match Alcaraz-Berrettini in streaming

La partita tra Carlos Alcaraz Matteo Berrettini sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

