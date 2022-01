Come i fan appassionati di Temptation Island sapranno sicuramente, l’edizione andata in onda l’anno scorso è stata l’ultima della storia del programma. Il motivo risiede nel fatto che sono venuti meno degli accordi interni con la casa produttrice, pertanto, Maria De Filippi ha deciso di rinnovare il format, dandogli anche un altro nome, ovvero, Ultima Fermata. Le novità che potrebbero essere introdotte sono molteplici, tra cui l’assenza di un conduttore. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Non ci sarà un conduttore a Ultima Fermata

Ultima Fermata è il nuovo format incentrato sull’amore, che dovrebbe sostituire Temptation Island. Inizialmente, l’azienda aveva pensato di spostare la trasmissione su Italia 1, ma alla fine si è deciso di non stravolgere troppo i palinsesti, lasciando il programma in onda su Canale 5. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate delle interessanti novità per quanto riguarda le caratteristiche del format.

A generare maggiore sgomento vi è, soprattutto, il fatto che Maria De Filippi pare abbia deciso di lasciare senza conduttore il reality show incentrato sui sentimenti. Ebbene sì, il buon Filippo Bisciglia pare che non sarà più alla guida del programma e, al suo posto, non ci sarà proprio nessuno. L’autrice, infatti, pare stia valutando l’ipotesi di inserire solamente una voce narrante, che accompagnerà i telespettatori per tutta la durata della trasmissione e li aiuterà a comprendere meglio le dinamiche che si verranno a creare.

Altri dettagli sul format di Maria De Filippi

Per adesso, però, non si conosce il nome di chi potrebbe narrare le vicende delle coppie di innamorati. Ricordiamo che qualche tempo fa si era ipotizzato un ritorno di Stefano De Martino su Canale 5, il quale sarebbe dovuto essere il nuovo conduttore di Ultima Fermata. Alla luce delle ultime rivelazioni, però, questa ipotesi non sembra essere molto quotata al momento. In merito al format, invece, esso dovrebbe essere pressappoco lo stesso.

Coppie di persone fidanzate tra loro, non sposate e senza figli in comune, decidono volontariamente di mettere alla prova il loro rapporto lasciandosi tentare da tentatori e tentatrici che, molto probabilmente, in questa nuova variante non si chiameranno più in questo modo. Ad ogni modo, per il momento il progetto è tutto in divenire. La De Filippi sta vagliando il programma e, solo nel caso in cui soddisferà appieno le sue richieste e aspettative, esso vedrà la luce. In ogni caso, la messa in onda avverrà tra un po’ di mesi, in quanto è prevista non prima di marzo 2022.