Confessione choc da parte di Sangiovanni prima del debutto a Sanremo 2022. Il giovane cantante che parteciperà tra i Big del Festival di Sanremo 2002 con il pezzo “Farfalle”, ha confessato di aver ricevuto delle minacce di morte. L’artista, in una lunga intervista, ha rivelato che il suo successo dopo aver partecipato alla trasmissione Amici lo sa reso molto orgoglioso. Ma, allo stesso tempo è diventato anche preda di odio sui social come spesso accade, purtroppo. Cosa è successo?

Le minacce di morte a Sangiovanni

Diversi leoni da tastiera avrebbero minacciato l’artista, preso di mira in vari modi, fino a sfociare nelle minacce. Sangiovanni ha detto infatti: “Ho ricevuto tantissimo odio…Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo…Mi hanno anche minacciato di morte…”. Una vicenda davvero inquietante che gli ha cambiato l’atteggiamento sui social.

Il cantante nel raccontare questa bruttissima esperienza che ha avuto sui social network, ha confessato anche di essersi chiesto quale fosse il motivo di tanto odio. Ha detto di essersi chiesto il perché di tanti atteggiamenti negativi nei suoi confronti.

Il brano di Sangiovanni a Sanremo 2022

Il brano dell’interprete a Sanremo 2022 si chiama “Farfalle”. A proposito di questo testo ha confessato in un’intervista che è un brano che parla “di tornare a respirare” e ha aggiunto che è come se fosse il continuo della canzone che aveva cantato insieme a Madame. Nello specifico, nel brano “Perso nel buio”, aveva iniziato questo percorso che poi con la canzone “Farfalle” invece, prende una nuova evoluzione. Intanto, continua la storia tra l’artista e Giulia Stabile che appassiona molto i fan dell’artista.

La decisione sulla sua storia con Giulia Stabile

Sangiovanni ha spiegato che dopo l’episodio delle minacce di morte ricevute avrebbe deciso di tenere la storia con Giulia Stabile, un po’ più lontana dai social rispetto al passato. Questo perché si è reso conto che ogni movimento della coppia veniva monitorato. Davanti all’eventuale pericolo, si è quindi deciso a fare un passo indietro rispetto alla “vita social” che avevano iniziato a colpi di stories e di foto su Instagram e su Facebook. L’episodio delle minacce però lo ha sconvolto. Non è un caso che uno degli ultimi post di Sangiovanni con Giulia Stabile risale al 1° novembre 2021 anche se, a dire il vero, qualche volta sono comparsi in qualche story insieme. Ecco l’ultimo post della coppia Sangiovanni e Giulia:

