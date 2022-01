Da quando siede sulla poltrona rossa di opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha acquisito una popolarità di cui non aveva mai goduto prima. In passato era conosciuta semplicemente come la moglie di Paolo Bonolis, oggi invece il pubblico di Canale 5 e gli utenti sui social hanno avuto il modo di apprezzarla per la sua schiettezza e per il fatto di non avere peli sulla lingua quando c’è da affrontare una questione spinosa.

Nel weekend appena trascorso, Paolo Bonolis è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per lanciare il primo appuntamento di Avanti un altro pure di sera. Nel corso dell’intervista in cui sono state toccare diverse tematiche, il popolare volto televisivo Mediaset ha svelato il segreto dell’unione con sua moglie, una storia d’amore che dura da più di 20 anni.

Paolo Bonolis svela il segreto della sua unione con la moglie Sonia

“Ci divertiamo insieme, ridiamo, io sono il suo migliore amico, ma anche lei lo è, è la mia migliore amica. Lei mi bullizza tantissimo, ci divertiamo. Le cose sono quelle che sono ed è giusto viverle con leggerezza, altrimenti non si sopravvive. Le cose brutte capitano, ma se riesci a prenderle nel modo giusto vai verso la risoluzione. Io credo nell’amore, come sentimento si dimostra in questo, se davanti alle difficoltà fuggi, soprattutto davanti a quelle dell’altro, c’è qualcosa che non va, ma in te che scappi”. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Parole al miele quelle di Paolo Bonolis nei confronti di Sonia Bruganelli, che aiutano il pubblico a capire quali siano le basi di una relazione tanto solida come quella tra il conduttore di Avanti un altro e l’opinionista del GF Vip 6.

Nel proseguo dell’intervista, Bonolis ha svelato anche un curioso aneddoto sul suo approdo in televisione:

“L’ho accompagnato ad un provino [riferendosi a un’altra persona, ndr], il regista di quel provino mi ha detto “e te”, sto qui, ho accompagnato lui. In televisione sembra che se non sai fare niente sei particolarmente prelibato, succulento, io non ci pensavo proprio. Sono stato molto fortunato nella vita, ogni volta che sembrava che si stesse chiudendo una porta, mi si spalancava un portone. Sono sempre stato molto timido, avevo voglia di esibirmi, però mi vergognavo a farlo”.

Leggi anche Dove vedere la replica di Avanti un altro