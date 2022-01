Sabato 15 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. In tale occasione, Silvia Toffanin inaugurerà un nuovo spazio all’interno della sua trasmissione, il quale sarà interamente dedicato a C’è posta per te. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo spazio dedicato a C’è posta per te

Mediaset ha da poco diramato un comunicato stampa in cui ha annunciato delle novità per quanto riguarda Verissimo. Al suo interno si legge: “Da questo sabato debutta a Verissimo un nuovo spazio tutto dedicato alle storie di C’è posta per te“. Questo spazio servirà per consentire al pubblico del talk show del sabato sera di conoscere come si siano evolute le storie dei vari protagonisti della trasmissione a distanza di un po’ di tempo.

Infatti, i mittenti e i destinatari degli inviti torneranno in tv, all’interno del programma pomeridiano di Silvia Toffanin, per raccontare come siano andate le cose tra loro. La conduttrice, dunque, accoglierà i protagonisti all’interno del suo studio e li intervisterà.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi sarà ospite nella puntata di sabato di Verissimo

Nel corso della puntata di sabato prossimo, vedremo che si partirà con la storia di Fernando, Susanna e Giada. A contattare la redazione di Maria De Filippi è stata Susanna, la quale ha chiesto alla conduttrice di mettersi in contatto con sua sorella Giada, avuta da suo padre Ferdinando durante il precedente matrimonio.

Le due sorelle erano rimaste all’oscuro dell’esistenza l’una dell’altra fino all’età di 18 anni, momento in cui Susanna scoprì tutta la verità. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo dal loro incontro a C’è posta per te, nella puntata di sabato di Verissimo scopriremo se la riconciliazione familiare sia avvenuta oppure no.