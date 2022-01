Doc nelle tue mani è tornato su Rai Uno e ha fatto il boom di ascolti: ben 7 milioni di telespettatori si sono incollati ieri sera davanti alla televisione per vedere la fiction che vede come protagonista principale Luca Argentero. L’attore interpreta l’ex primario che ha perso la memoria Andrea Fanti. Il 30.4% di share per un prodotto ben confezionato che riesce a non stancare fino all’ultimo minuto.

Amore, rivalità, ma anche attualità in questa seconda stagione che ci fa vivere il momento in cui il covid è scoppiato in Italia e poi il ritorno alla normalità che ancora noi non abbiamo avuto il piacere di conoscere. La fiction Rai decide di esordire con forza ed elimina subito uno dei protagonisti tanto amati: il dottore Lorenzo Lazzarin alias Gianmarco Saurino.

“Non lo sapevano nemmeno i miei genitori” riferisce l’attore

Gianmarco Saurino si è raccontato dopo la morte del suo personaggio. Un ruolo che gli ha dato tanto e a cui i telespettatori erano molto affezionati anche per la sua storia con la dottoressa Giulia (interpretata da Matilde Gioli)

“Manco i miei genitori lo sapevano. Ieri sera, quando sono andate in onda le prime puntate della nuova stagione, ho messo il telefono in modalità aereo. Non osavo immaginare la quantità di messaggi che mi avrebbe investito. Ho custodito il segreto per mesi come fosse il Sacro Graal. Mi tenevo dentro quella cosa enorme, ho fatto l’attività promozionale come se fossi presente in tutta la stagione. Volevo che la morte di Lorenzo fosse una sorpresa. Era giusto così, soprattutto nei confronti di chi guarda la serie”.

La morte del personaggio non è dovuta solo alla volontà dell’attore di sperimentare altri percorsi professionali, è anche un gesto importante che la fiction ha voluto fare:

“La sua morte è il nostro piccolo omaggio a una categoria, quella degli operatori sanitari, che è stata tra le più colpite nei due anni di pandemia. Lorenzo e tutto lo spazio dedicato al Covid in questa seconda stagione sono l’omaggio ai medici che due anni fa applaudivamo sui balconi, e che oggi sembrano parte di un complotto interplanetario“.

Non ci saranno ritorni sotto altre forme a quanto pare. Ma il personaggio di Lorenzo sparisce velocemente. Lo vediamo nella prima puntata e in quella successiva si scopre la sua morte. Lui è stato il paziente zero dell’ospedale di Doc nelle tue mani e ha sancito per la fiction un messaggio: il covid ha ucciso anche il personale sanitario a cui tutti eravamo affezionati.

Per chi si fosse perso la puntata di Doc nelle tue mani, la potrà ritrovare su Raiplay, la piattaforma streaming della rete.

