Dopo la pausa natalizia ritorna Silvia Toffanin con Verissimo. Doppio appuntamento previsto per l’8 e il 9 Gennaio alle 16:30 su Canale 5. Quali saranno gli ospiti presenti in studio?

I vip intervistati da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin condurrà le sue consuete interviste personali e profonde sulla vita dei suoi ospiti. Dalla serie di successo Gomorra, conclusasi nel 2021, abbiamo Salvatore Esposito. Recentemente è uscito il suo libro “Lo sciamano” che sta avendo un buon riscontro di pubblico.

Ci sarà anche una coppia molto amata nel mondo dello spettacolo: il campione del nuoto Massimiliano Rosolino e la ballerina ed ex maestra di ballo Natalia Titova. Ci sarà inoltre uno spazio per il ricordo di Paolo Calissano, recentemente scomparso, da parte dell’attrice Sara Ricci.

Che cosa succederà domenica 9 Gennaio?

Domenica 9 Gennaio ci saranno altri grandi ospiti beniamini del pubblico italiano. Iva Zanicchi, la cantante di 81 anni ha ha recentemente partecipato come Iena al programma di Italia 1, sarà intervistata da Silvia Toffanin sulla sua carriera e i nuovi progetti lavorativi. Ci sarà anche l’attore e regista Vincenzo Salemme che sta solcando i teatri italiani con il suo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Poi ancora Orietta Berti, ancora impegnata nel talent over The voice e Paola Barale. Tantissime sorprese attendono i telespettatori per l’appuntamento di Verissimo. Per chi non riesca a collegarsi in tempo, la piattaforma Mediaset Infinity + aggiornerà i video in tempo reale.

