Drag Race Italia finalmente arriverà anche sulla tv gratuita. Il reality show acclamato dalla critica e anche dal pubblico vede nelle vesti di membri della giuria l’ex gieffino Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. L’obiettivo dei concorrenti è aggiudicarsi il titolo di migliore drag queen, proprio come la celebre versione americana RuPaul’s Drag Race su Netflix.

Quando andrà in onda nella televisione italiana in chiaro?

Il programma debutterà su RealTime il 9 Gennaio 2022 alle 21:00. Alla fine di ogni puntata ci sarà uno spazio di approfondimento condotto da Tommaso Zorzi, chiamato After The Race, in cui attraverso le sue interviste, si approfondisce la vita e i pensieri delle concorrenti in gara. Le puntate durano ognuna 75 minuti e saranno 6 in totale.

Quali sono gli ospiti presenti nel corso delle puntate?

Nel corso della prima stagione la giuria è stata accompagnata da alcune presenze: Vladimir Luxuria, Enzo Miccio, Cristina D’Avena, Ambra Angiolini, Gianmarco Saurino, Donatella Rettore, Fabio Mollo e Giancarlo Commare.

La vincitrice ha ricevuto un premio in denaro di 30 mila euro, è diventata brand ambassador MAC Cosmetics per 12 mesi e la corona e lo scettro di Fierce Drag Jewels. Le drag queen in gara erano otto: Elecktra Bionic, Divinity, Ava Hangar, Le Riche, Ivana Vamp, Farida Kant, Enorma Jean e Luquisha Lubamba.