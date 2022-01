Finalmente la reunion di Friends verrà trasmessa anche nella tv in chiaro. Il telefilm americano che negli anni ’90 ebbe un successo mondiale ritornerà sui nostri schermi per l’incontro tra i suoi protagonisti. Lo speciale diretto dal produttore esecutivo Ben Winston è prodotto da Warner Bros. Tra i produttori esecutivi troviamo i volti storici della serie: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

Quando vedere la reunion Friends?

L’appuntamento è per stasera, 5 Gennaio 2022, su Tv8 alle 21:30. Per chi invece volesse fare un “ripasso” sulle vicende di Friends, su Netflix si possono trovare tutte le stagioni complete. Mentre chi non avesse tempo per guardare la televisione stasera, potrà trovare la reunion anche su Sky e Now. Era infatti andata in onda proprio su Sky nel 2021; negli USA invece è sulla piattaforma di HBO Max.

Che cosa succede nella puntata special?

The Reunion ritrova i protagonisti di Friends 15 anni dopo la fine della serie. Ci saranno: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Gli attori grazie alla serie hanno raggiunto un successo clamoroso, alcuni come Jennifer Aniston, conservato nel tempo. Ora, per rendere omaggio alla serie televisiva, non solo parteciperanno allo speciale, ma ne sono diventati anche i produttori esecutivi.

L’ambientazione sarà quella dello Stage 24 degli studi Warner di Burban, dove potranno ricordare i momenti più importanti passati sul set e raccontare “chicche” inedite agli spettatori, così com’è stato per la Reunion di Harry Potter andata in onda pochi giorni fa.

Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno avuto una cotta

Schwimmer ha confessato tra risate e imbarazzo:

“Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati”.

E Jennifer Aniston ha ammesso la liason:

“La nostra attrazione l’abbiamo incanalata in Rachel e Ross“.

Una voce questa che in effetti già girava ai tempi delle riprese, ma allora i social non c’erano. Chissà oggi come avrebbero potuto tenerla nascosta. La reunion di Friends insomma è prodotto adatto a tutti gli amanti del genere e i nostalgici degli anni ’90.