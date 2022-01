Nel 2022 il Marvel Cinematic Universe si arricchirà di 4 nuove serie TV. I titoli che seguono, già ufficializzati da Marvel, saranno inclusi nel catalogo di Disney+, la piattaforma di video streaming di The Walt Disney Company.

Se l’anno appena conclusosi è stato ricco di soddisfazioni, il 2022 si preannuncia altrettanto memorabile: ecco il calendario aggiornato con le nuove serie televisive del MCU pronte a debuttare su Disney+ quest’anno.

Moon Knight

La prima serie TV che andrà ad arricchire il Marvel Cinematic Universe nel 2022 sarà Moon Knight, con protagonista Oscar Isaac. Nella stessa serie l’attore guatemalteco interpreterà l’alter ego Marc Spector, afflitto da una malattia psichiatrica che lo porta ad assumere tre diverse personalità. La data di uscita non è ancora stata resa nota, ma tutto lascia pensare che i primi episodi saranno rilasciati entro la fine del primo trimestre.

She-Hulk

La seconda serie TV in arrivo nel 2022 sarà She-Hulk, alter ego di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner. La serie, ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe, avrà per protagonista l’attrice canadese Tatiana Maslany, scelta per interpretare l’eroina She-Hulk e il suo alter ego. Anche per questa serie ancora non si conosce la data ufficiale, ma è verosimile ipotizzare l’uscita entro il secondo trimestre del 2022.

Ms. Marvel

La sua uscita era prevista prima sia di Moon Knight sia di She-Hulk, ma se per i primi due abbiamo a disposizione quantomeno un trailer, per la serie incentrata sulle vicende di Kamala Khan possiamo affermare con certezza di non avere ancora nulla in mano. Stiamo parlando ovviamente dell’attesa serie TV Ms. Marvel, giovane seguace di Captain Marvel. L’interprete femminile protagonista della nuova serie ambientata nel MCU sarà la canadese Iman Vellani. Per vedere Ms. Marvel su Disney+ è plausibile che dovremo attendere la prossima estate o settembre.

Secret Invasion

La quarta serie del Marvel Cinematic Universe ufficializzata per il 2022 si intitola Secret Invasion, con Nick Fury e Maria Hill alle prese con la minaccia di un’invasione aliena degli Skrull. Al momento non conosciamo né la trama né tantomeno la data di uscita, anche se è probabile che per la distribuzione in streaming su Disney+ i fan del MCU dovranno aspettare la fine dell’anno. Intanto, c’è già chi si interroga sul possibile approfondimento dello spin-off su Laura Barton, acclamato personaggio della serie Hawkeye.