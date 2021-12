L’edizione 2022 del Festival di Sanremo sta per cominciare e moltissime sono le indiscrezioni che stanno trapelando in merito ai volti famosi che saliranno sul palco del teatro Ariston. In particolar modo, in queste ore è trapelata una voce che vede una famosa attrice affiancare Amadeus durante la prossima esperienza del Festival della canzone italiana. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è emerso.

Ecco chi potrebbe accompagnare Amadeus a Sanremo 2022

Le porte del Festival di Sanremo 2022 si apriranno il giorno 1 febbraio e si chiuderanno il 5. In queste cinque serate si esibiranno i cantanti in gara, ma non solo. Sul palco ci sarà spazio anche per ospiti speciali e per co-conduttori e co-conduttrici i quali affiancheranno Amadeus in questa nuova avventura.

Al momento, però, ci sono molte informazioni contrastanti in merito ai vip che accompagneranno il conduttore e direttore artistico in questa terza avventura consecutiva sul palco dell’Ariston. Proprio da poche ore è trapelata l’indiscrezione secondo cui pare che Amadeus stia facendo di tutto per avere accanto a sé un’attrice molto famosa, specie in questo periodo. Stiamo parlando di Francesca Chillemi.

I rumors sulla Chillemi e sulla Marcuzzi

L’ex Miss Italia nell’ultimo periodo sta dimostrando molte sue qualità artistiche, sta di fatto che è alle prese con le registrazioni della nuova fiction chiamata “Viola”, al cui interno recita anche l’amatissimo attore di serie tv Can Yaman. Sul settimanale Vero TV, su cui è stata diffusa questa informazione, si legge:

“Francesca Chillemi il prossimo febbraio potrebbe salire sul palco di Sanremo. Sembra che Amadeus la voglia al suo fianco per almeno una serata.”

Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per saperne di più. Nel frattempo, comincia a perdere quota l’ipotesi di vedere Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus, notizia che era stata divulgata un po’ di tempo fa, ma che in questo periodo pare stia perdendo sempre più punti.

