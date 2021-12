Netflix ha annunciato le nuove uscite per il periodo compreso tra il 28 dicembre e l’11 gennaio. Nella lista dei titoli, spicca sicuramente il nome di The Good Doctor, la serie TV creata da David Shore (Dr. House – Medical Division) e con protagonista Shaun Murphy, un giovane medico autistico e affetto dalla sindrome del savant interpretato dall’attore britannico Freddie Highmore.

In questo articolo ti sveliamo quando esce The Good Doctor stagione 4 sulla piattaforma streaming Netflix.

The Good Doctor stagione 4: quando esce la nuova stagione su Netflix

La data di uscita dei nuovi episodi di The Good Doctor stagione 4 su Netflix è fissata a sabato 1° gennaio 2022. La quarta stagione, che in Italia è stata trasmessa in prima visione su Rai 2 dall’8 gennaio al 26 marzo (prima parte) e dal 14 ottobre al 10 dicembre (seconda parte) di quest’anno, è composta da 20 episodi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per chi ha avuto modo di vedere alcuni degli episodi andati in onda su Rai 2, non sarà una novità sapere che nel nuovo capitolo di The Good Doctor entrerà in scena il Covid-19. Come si relazioneranno Shaun Murphy e gli altri componenti della squadra del San Jose St. Bonaventure Hospital di fronte alla minaccia di una nuova pandemia mondiale?

The Good Doctor stagione 4: dove eravamo rimasti?

Nel finale di The Good Doctor 3 il pubblico ha assistito alla morte del dottor Neil Melendez (Nicholas Gonzalez), uno dei personaggi più amati della serie televisiva. Neil non è riuscito a sopravvivere al crollo del birrificio, causato da un violento terremoto che ha colpito la città di San Josè, nel nord della California.

Il protagonista Shaun Murphy ha invece vissuto il suo lieto fine con Lea Dilallo (Paige Spara). Nel corso del finale della terza stagione, infatti, Lea ha scelto di stare insieme a Shaun, con i due che si sono scambiati un bacio passionale per la gioia dei fan della serie, che da tempo ormai facevano il tifo perché la coppia Shaun e Lea potesse finalmente vivere il proprio amore.

Resta da capire invece il futuro del dottor Alex Park (Will Yun Lee), dopo la promessa fatta al figlio Kellan (Ricky He) e l’ex moglie Mia (Jennifer Birmingham Lee) di trasferirsi a Phoenix per avvicinarsi così alla sua famiglia. Destino in bilico anche per la dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann), con l’artrite reumatoide che rischia di compromettere per sempre la sua carriera.

Ti potrebbe interessare anche: 12 film e serie TV Netflix da vedere a Natale