Stasera su Sky Uno e Now (in streaming) alle 20.10 ci sarà Harry Potter e il Torneo delle Case di Hogwarts, il quiz show per veri esperti del mondo magico. Quattro puntate dal 27 al 30 Dicembre per un quiz show ad eliminazione diretta di portata epica.

A presentare l’evento c’è Helen Mirren, una donna che dalle movenze e compostezza ricorda la celebre professoressa Mc Granitt, interpretata da Maggie Smith. Tra gli ospiti delle puntate ci saranno anche protagonisti della saga, quali: Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood. Tra i superfan troviamo invece Pete Davidson e Jay Leno.

Hogwarts vi invita ad assistere a un epico torneo tra le Case. Quattro squadre, un solo vincitore: chi conosce meglio la saga di Harry Potter. E voi, quanto ne sapete?​#HarryPotter – Il Torneo delle Case di Hogwarts dal 27 al 30 dicembre alle 20.10 su Sky pic.twitter.com/BgzxwmME0A — Sky (@SkyItalia) December 26, 2021

I rappresentanti delle case Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde si sfideranno per vincere il trofeo Tournament of Houses, la coppa delle case. Chi conoscerà meglio il magico mondo di Harry Potter?

Il quiz show anticiperà la storica reunion

Il Torneo delle Case di Hogwarts anticiperà la storica reunion di tutto il cast per il ventesimo anniversario dall’uscita della saga di Harry Potter che verrà trasmessa il 1 Gennaio. Un momento attesissimo da tutti i fan che sta incuriosendo il suo pubblico con tante succulente anticipazioni. Per ora il cast confermato che parteciperà sarà formato dai 3 maghetti protagonisti della saga: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Saranno presenti tantissimi altri personaggi, tra buoni e cattivi, con interviste esclusive e momenti epici di ritorno sui luoghi di Hogwarts. Grandi assenti saranno Albus Silente dei primi 2 capitoli della saga, l’attore Richard Harris è morto il 25 Ottobre 2002 e il professor Severus Piton. Alan Rickman, l’attore che lo interpretava, è morto il 14 Gennaio 2016.

Non mancherà invece la scrittrice J.K. Rowling, la creatrice ormai multimiliardaria della longeva serie. Oltre a Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.