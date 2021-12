In questi giorni è stato reso pubblico il trailer ufficiale di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Si tratta dell’attesissima retrospettiva della saga che sarà disponibile in Italia a partire dal 1° gennaio 2022. La piattaforma che l’ospiterà sarà Sky, sta di fatto che dall’1 al 16 gennaio verrà creato un canale apposto, chiamato Sky Cinema Harry Potter, in cui si parlerà solo ed esclusivamente di Harry Potter. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Data di lancio e attori di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

A partire dal 1 gennaio 2022 sarà disponibile Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sul canale Sky Cinema Harry Potter e su NOW in concomitanza con gli Stati Uniti d’America. Nell’attesa di questo atteso evento, la casa produttrice ha deciso di divulgare il trailer ufficiale di questo approfondimento su una delle saghe più amate della storia.

Tale opera consentirà agli storici protagonisti di Hogwarts di potersi incontrare nuovamente. I membri che hanno preso parte al cast, infatti, sono i seguenti: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch e, naturalmente, ai tre protagonisti assoluti Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.

Ecco il trailer ufficiale

In merito alla trama, questo approfondimento su Harry Potter consentirà ai telespettatori di entrare nel dietro le quinte della saga e conoscere in maniera più approfondita i protagonisti e i vari avvenimenti. Questa iniziativa è nata per celebrare l’anniversario dell’uscita del primo film.

Inoltre, per tutto il periodo di durata del canale Sky Cinema Harry Potter verranno intervistati i vari protagonisti della saga, i quali avranno modo di parlare con i propri fan in maniera da farsi conoscere con maggiore minuzia. Inoltre, ci sarà spazio anche per i commenti dell’ideatrice di questo progetto, ovvero, J.K. Rowling. Dunque, non ci resta che avere ancora un altro po’ di pazienza e attendere il 1° gennaio 2022 per sapere tutto. Al momento, accontentiamoci del trailer ufficiale e della locandina.