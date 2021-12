Giovedì 23 Dicembre andrà in onda la seconda puntata di Caduta libera Campionissimi, il quiz show condotto da Gerry Scotti. Il programma sarà trasmesso su Canale 5 alle 21.45.

Gli ospiti di Caduta libera Campionissimi

Per la nuova puntata di Caduta libera Campionissimi, Gerry Scotti ha ingaggiato tanti ospiti. Ci sarà la band italiana The Kolors, uscita nel 2015 dalla quattordicesima edizione di Amici. In questo momento sono al centro delle polemiche perché il cantante Stash frontman del gruppo si è arrabbiato a seguito della loro esclusione dall’edizione di Sanremo, condotta da Amadeus.

E ancora, Elettra Lamborghini, che ha recentemente mandato in tilt i suoi follower di Instagram con il suo abito cut out. Roberta Giarrusso, l’attrice di “Carabinieri”; Nicola Savino, conduttore del programma di successo “Il giovane old” che va in onda su Raiplay il mercoledì sera; il comico Gabriele Cirilli e la grande Iva Zanicchi.

Chi si sfiderà nella seconda puntata?

Il programma prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, vede in ogni puntata sulla botola centrale uno dei super campioni di Caduta Libera, che verrà sfidato da 8 vincitori tra le 10 edizioni del quiz show e due vip. In questa seconda puntata a sfidare tutti ci sarà Gabriele Giorgio, il pesarese vincitore di ben 35 puntate che ha conquistato un montepremi complessivo di 316.000 euro.

Chi riuscirà a vincere le prime tre puntate di questa edizioni di Campionissimi, gareggerà contro gli altri concorrenti nell’ultima puntata del 5 Gennaio per la vittoria del titolo di “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.