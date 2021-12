TimVision Box Atmosphere è il nuovo decoder di fascia alta della piattaforma TimVision, che promette un’esperienza di visione più appagante dal punto di vista della parte audio grazie al Dolby Atmos integrato e ai componenti Bang & Olufsen.

Il nuovo TimVision Box supporta la ricerca vocale anche da televisore spento

Un’altra novità rispetto al modello precedente è l’aggiunta della ricerca vocale tramite l’Assistente Google: a questo proposito, TIM dichiara che d’ora in avanti la ricerca di un contenuto potrà essere effettuata direttamente con la voce e senza usare il telecomando come microfono, anche quando il televisore è spento.

Per il resto, la scheda tecnica del nuovo TimVision Box Atmosphere non è poi così diversa da quella del predecessore: a bordo c’è sempre Android TV, il supporto allo standard di ultima generazione per i programmi sul digitale terrestre DVB-T2, al Wi-Fi 6, e al codec video ad alta efficienza AV1, mentre è assente l’unica ottica, presente invece nel modello base.

La connettività è completata da un lettore SD Card, una porta HDMI, una porta Ehernet e due porte USB 2.0. Si registra infine un passo in avanti nel quantitativo di RAM, che passa dai 2 GB della precedente generazione a 4 GB.

Disponibile solo sottoscrivendo l’opzione TimVision Extra Box

Anche l’esperienza utente relativa alla ricerca dei contenuti è pressoché identica rispetto al passato. Il catalogo del TimVision Box Atmosphere include ancora i suggerimenti sui titoli da non perdere, da Netflix a Disney+, passando per il calcio e lo sport di DAZN e Infinity+, oltre naturalmente alle produzioni originali di Discovery+, Prime Video e TimGames e TimMusic.

Al momento non è prevista la possibilità di riceverlo in comodato d’uso gratuito dopo la sottoscrizione dell’abbonamento a TimVision, ma solo a noleggio acquistando l’opzione TimVision Extra Box e scegliendo come decoder il modello premium Atmosphere. Il prezzo? Attualmente il costo del noleggio del nuovo decoder di TimVision è fissato a 7 euro al mese.

