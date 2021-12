Sabato 11 e domenica 12 dicembre andranno in onda due nuovi appuntamenti con Verissimo. Il programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin si prepara ad accogliere tanti nuovi personaggi appartenenti al panorama del mondo dello spettacolo e della musica. Scopriamo, dunque, tutti gli ospiti dei prossimi due appuntamenti.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 11 dicembre

Il fine settimana è ormai alle porte, pertanto, due nuovi appuntamenti con Verissimo si accingono a cominciare. Entrambi gli appuntamenti sono fissati, come sempre, a partire dalle ore 16:30, per tenere compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 18:43. Per quanto riguarda la messa in onda di domani, sabato 11 dicembre, in tale occasione vedremo che Silvia intervisterà il cantante Ermal Meta. L’artista si aprirà con la conduttrice raccontando aneddoti e retroscena sia della sua vita professionale sia privata.

La seconda ospite, poi, sarà Patrizia Pellegrino, l’ultima eliminata di questa edizione del GF Vip. La donna parlerà a cuore aperto soprattutto della sua vita privata e, inoltre, menzionerà anche la breve esperienza nella casa più spiata d’Italia. In studio, poi, arriverà anche una coppia, ovvero, quella formata da Myrta Merlino e Roberto Tardelli. Poi ci sarà Roberto Cazzaniga, il quale racconterà le vicende inerenti la truffa amorosa di cui è stato vittima di recente. Poi, ancora, l’onorevole Vincenzo Spadafora e l’attrice Lina Sastri.

Chi intervisterà Silvia Toffanin il 12 dicembre

Se questo è il variegato parterre di ospiti dell’appuntamento di Verissimo dell’11 dicembre, quello di domenica 12 è ancora più ricco. Silvia Toffanin, infatti, accoglierà nel suo studio Gerry Scotti. Il conduttore presto tornerà in onda in prima serata con delle puntate inedite di Caduta Libera. In seguito ci saranno anche Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Il duo di conduttore racconterà del prossimo ritorno a Striscia la notizia, previsto per lunedì 13 dicembre.

Ancora, ci saranno Elettra Lamborghini, che dopo la partecipazione come opinionista a L’Isola dei famosi si è un po’ defilata dal mondo della televisione. Infine, Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, e poi la coppia formata da Roberto Facchinetti con il figlio.