Striscia la notizia si appresta a subire il secondo cambio di guardia di questa nuova stagione. Quest’anno televisivo è cominciato con la guida di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, i quali sono stati poi sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Ebbene, presto tornerà al timone del programma satirico di Antonio Ricci una delle coppie più amate della televisione, ovvero, quella formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Il ritorno di Greggio e Iacchetti a Striscia la notizia

A partire da lunedì 13 dicembre, alla guida di Striscia la notizia torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due hanno fatto un po’ la storia del programma satirico in quanto hanno condotto ben 27 edizioni della trasmissione. Quella che si accinge a cominciare sarebbe la 28esima. I due protagonisti, infatti, hanno tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 per ben 2530 puntate.

Entrambi rappresentano una coppia perfettamente collaudata e in sintonia, cosa assolutamente necessaria per un’ottima conduzione del programma di Antonio Ricci. Quando viene a mancare la complicità, infatti, si fa davvero molta fatica ad arrivare alla fine della puntata. I due sono entrambi veterani della trasmissione, sta di fatto che l’hanno condotta anche con altri accompagnatori.

La coppia che ha fatto la storia del tg satirico

Enzo Iacchetti, ad esempio, l’ha condotta anche con: Giobbe Covatta, solamente nell’anno 2005 e Lello Arena nell’edizione del 1994 e 1995. Per quanto riguarda Ezio Greggio, invece, è stato molto più spesso, sta di fatto che ha condiviso l’esperienza con: Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu, Ric, Claudio Lippi, Michelle Hunziker, Emilio Fede, Franco Neri e Gerry Scotti.

Ad ogni modo, il duo si accinge a tornare sul piccolo schermo in grande stile. Non mancheranno sicuramente i battibecchi e i siparietti divertenti tra i due conduttori, che da sempre si danno del lei in televisione malgrado l’enorme stima e amicizia che li unisce. I due, inoltre, pare potrebbero sbarcare molto presto a teatro. In una precedente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, infatti, Iacchetti aveva ammesso di essere stato contattato più volte dal suo collega il quale gli ha proposto di dare luogo ad una tournee mondiale. Al momento, però, ancora nulla è in cantiere.