Tutto è pronto per l’arrivo di un nuovo documentario su Disney+. Si tratta di The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi, basato su una storia vera e molto apprezzato dalla critica. Il titolo, dopo essere stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival del 2021, ha vinto molteplici premi come il Camden Film Festival e il Bend Film Festival.

Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, nel parlare del progetto, si sono focalizzati sull’aspetto umano che è emerso da esso. Il titolo, oltre a descrivere un salvataggio, mette in luce la veridicità dei sentimenti umani e la capacità di collaborare:

Nel realizzare il film, ci è stata ricordata la bellezza dell’umanità, specialmente dopo gli ultimi anni in cui il mondo è sembrato più diviso che mai

Di cosa parla il documentario?

L’evento descritto dal documentario è accaduto nell’estate del 2018. Un gruppo di ragazzi, insieme al loro allenatore di calcio, partono per un’esplorazione che, a causa delle violente piogge monsoniche, si trasforma in un vero e proprio incubo. I giovani, infatti, rimangono intrappolati in una grotta in Thailandia, senza alcuna via di uscita.

La mobilitazione di forze è stata incredibile. Tutte le persone della zona sono corse nell’area interessata per cercare di contribuire al salvataggio. Purtroppo, vista la tragicità della situazione, le speranze di estrarre vivi i ragazzi erano ben poche.

Nel documentario saranno presenti anche numerose interviste che consentiranno di immedesimarsi nelle persone presenti sulla scena e di comprendere la paura da loro provata.

Quando e dove vedere The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi

Il documentario sarà disponibile su Disney+, a partire dal 31 dicembre. Chi già possiede un abbonamento alla piattaforma potrà accedere gratuitamente al contenuto, mentre gli altri utenti, con l’ausilio di pochi click, potranno sottoscrivere una nuova iscrizione. In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere tra un’offerta mensile e una annuale. L’abbonamento è annullabile in qualsiasi momento lo si desideri.