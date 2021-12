A partire dall’8 dicembre, Disney+ ha aggiunto un nuovo titolo al suo repertorio. Stiamo parlando di Benvenuto sulla Terra, una docu-serie targata National Geographic e avente come protagonista Will Smith. L’attore si tufferà in un’avventura incredibile, dove esplorerà gli angoli più assurdi e meravigliosi del nostro pianeta.

Ari Hendel, nei panni di co-produttore esecutivo, ha mostrato grande entusiasmo per il progetto:

Lui è qui per essere con e come noi, ma ovviamente è Will Smith, quindi è più affascinante, eloquente e divertente

Anche Jane Root non ha potuto fare a meno di elogiare Will Smith per il modo in cui ha affrontato questo incredibile viaggio:

Si è buttato in questa esperienza con estrema umiltà e apertura mentale verso le meraviglie del nostro mondo

Dalle profondità delle Bahamas al vulcano Yasur

Benvenuto sulla Terra non è una docu-serie come tutte le altre. Il modo in cui è strutturata, infatti, ha la capacità di distinguerla e di trasformarla in un prodotto totalmente originale. I luoghi visitati metteranno alla prova Will Smith e il team che lo accompagnerà, sia per la meraviglia suscitata che per la difficoltà di affrontare certe situazioni.

Sappiamo che, in un episodio, l’attore si calerà in un sommergibile nelle acque delle Bahamas. La lunga discesa lo porterà a scoprire un mondo sottomarino incredibile, caratterizzato da creature luminose e impossibile da vedere in altri contesti. Una puntata sarà dedicata anche al vulcano Yasur e alle sfere di lava fusa che emergono dal suo cratere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Inoltre, non bisogna dimenticare la pericolosità del ghiacciai islandesi e la fantastica fauna del fiume Mara.

Dove vedere Benvenuto sulla Terra

La docu-serie è disponibile dall’8 dicembre su Disney+. Le sei puntate potranno essere visionate gratuitamente da tutti gli abbonati, mentre gli altri utenti, per accedere al contenuto, dovranno effettuare una nuova iscrizione. L’offerta consente di scegliere tra un abbonamento annuale, al costo di 89,90 euro, e tra uno mensile, pari a 8,99 euro.

Inoltre, sulla piattaforma saranno presenti tanti altri film, serie tv e documentari targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.