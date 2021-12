La nuova stagione del talent culinario più famoso della televisione italiana sta per tornare. Si accendono i riflettori su MasterChef Italia 11, l’ennesimo capitolo di un programma celebre in tutto il mondo. Confermata anche per quest’anno la triade di giudici più amata dal pubblico, composta da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Insieme dovranno eleggere il migliore aspirante chef tra i tanti allievi che entreranno a far parte della prestigiosa masterclass. Come sempre l’appuntamento è per ogni giovedì su Sky Uno e NOW, la piattaforma streaming on demand che propone la quasi totalità della programmazione televisiva Sky.

MasterChef Italia 11: quando va in onda la prima puntata

L’undicesima stagione di MasterChef Italia debutterà su Sky Uno e NOW a partire da giovedì 16 dicembre. I migliori 20 aspiranti chef andranno a comporre la nuova masterclass di quest’anno, dando il via alle danze di quella che si preannuncia come una stagione imperdibile.

Fino ad oggi la programmazione televisiva di MasterChef Italia ha previsto dodici prime serate per un totale di 24 puntate (due ogni giovedì). Qualora lo schema venga riproposto anche quest’anno, la puntata finale del talent di Sky Uno andrà in onda il 3 marzo 2022.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oltre ai tre giudici “storici” del programma, anche per l’edizione numero 11 la produzione ha scelto di confermare in toto la struttura delle puntate. Nella prima i telespettatori potranno vedere all’opera gli aspiranti chef con la Mystery Box e l’Invention Test, mentre nella seconda spazio alla Prova in Esterna e al Pressure Test.

Non è detto comunque che qualcosa possa cambiare in determinate puntate, su volontà degli stessi giudici. Anche perché un format come MasterChef non può rinunciare all’imprevedibilità, un elemento chiave che ha contribuito in maniera fondamentale al suo successo internazionale.

A noi non resta che darvi appuntamento al prossimo 16 dicembre, quando su Sky Uno e NOW andrà in onda la prima puntata di MasterChef Italia 11.

Vorreste un giorno cimentarvi nelle selezioni di MasterChef? Date allora un’occhiata alla nostra guida su come partecipare all’edizione italiana di MasterChef.