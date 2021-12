Oggi, giovedì 2 dicembre andrà in onda la terza ed ultima puntata di Zelig. Il programma comico è tornato in onda su Canale 5 dopo ben 5 anni di assenza ed è riuscito a regalare, almeno nei primi due appuntamenti, una ventata di allegria ai numerosi telespettatori che lo hanno seguito con passione ed entusiasmo. Stasera, però, questa esperienza volgerà al termine. Scopriamo, dunque, come Claudio Bisio e Vanessa Incontrada chiuderanno questa mini edizione.

Gli ospiti della terza puntata di Zelig

Giovedì 2 dicembre, su Canale 5, è prevista l’ultima delle tre puntate di Zelig. L’appuntamento è fissato, come sempre, alle 21:40 circa per dare luogo ad una messa in onda di circa tre ore. Durante tale lasso di tempo, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada intratterranno il pubblico offrendo loro la possibilità di sorridere grazie ai numerosi comici che si susseguiranno sul palco del teatro TAM (Teatro degli Arcimboldi).

Ad esibirsi durante questa messa in onda, dunque, saranno: Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca. Poi ancora, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, i Beoni, Davide Calgaro e tantissimi altri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Ecco la programmazione di oggi di Canale 5

Il grande successo di questa mini edizione

Molti di questi si sono già esibiti nelle precedenti puntate e sono riusciti a regalare agli spettatori qualche piccolo momento di gioia e di spensieratezza. Durante questa edizione di sole tre puntate il pubblico ha avuto la possibilità di rivedere non solo i vecchi comici, che erano spariti dal mondo della televisione da un bel po’ di tempo, ma anche di scoprire nuovi talenti.

Per alcuni dei performers, infatti, si è trattato della prima volta in assoluto in cui si sono esibiti in televisione e dinanzi un pubblico così numeroso. Insomma, si tratta di un ultimo appuntamento molto atteso specie in virtù degli ascolti decisamente positivi registrati nel corso delle prime due messe in onda.

Potrebbe interessarti: Ecco cosa vedere stasera in tv su Rai e Mediaset