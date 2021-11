L’attesa è quasi finita, l’ultimo capitolo de La casa di carta sarà disponibile su Netflix dal 3 dicembre 2021. A distanza di un mese dal grande evento, la piattaforma ha provveduto a divulgare il traile ufficiale della seconda parte della quinta stagione. Ecco tutto quello che è emerso.

Online il traile ufficiale de La casa di carta 5 vol. 2

Il 3 dicembre sarà disponibile su Netflix il capitolo conclusivo del grande successo La casa di carta. La serie è riuscita a coinvolgere un numero sproporzionato di spettatori, i quali sono in fibrillazione nell’attesa che vengano resi disponibili gli ultimi 5 episodi dell’ultima stagione.

Gli autori hanno preferito dividere la stagione numero 5, nonché ultima, in due parti. I primi 5 episodi sono stati pubblicati a settembre, mentre gli ultimi 5 verranno resi disponibili il prossimo mese. Il pubblico, dunque, scoprirà finalmente se la rapina del secolo organizzata dal Professore, interpretato da Alvaro Morte, e la sua banda andrà a buon fine oppure no. I rapinatori riusciranno a rubare l’oro della Banca di Spagna?

Dove eravamo rimasti e cosa accadrà

Gli ostacoli da superare saranno tanti. Una delle esponenti più utili e amate è morta, naturalmente stiamo parlando di Tokyo, interpretata da Ursula Corberò. Con un colpo magistrale la giovane è uscita di scena provocando non pochi danni agli avversari della banda. Ad ogni modo, i protagonisti del colpo sono ancora ben lontani dal cantare vittoria.

Il Professore, infatti, si troverà a commettere l’errore più grande della sua vita, che potrebbe costargli l’intera rapina, mentre all’interno della banca il clima sarà piuttosto teso. I rapinatori, infatti, sono sempre più convinti del fatto che non usciranno mai vivi da quest’azione. Per sapere cosa accadrà, dunque, non ci resta che attendere il prossimo 3 dicembre.