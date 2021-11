Oggi, lunedì 29 novembre, al Pala Alpitour di Torino si giocherà la partita Italia-Croazia, valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2021. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, dopo il doppio successo nella fase a gironi contro Stati Uniti e Colombia, vittorie arrivate entrambe grazie ai singolari vinti da Lorenzo Sonego (numero 2) e Jannick Sinner (numero 1). L’altoatesino ha confermato ancora una volta di avere i numeri del predestinato, soprattutto in occasione dell’esordio in questa manifestazione contro il gigante buono John Isner: mai nella sua lunga carriera il tennista statunitense aveva subito una simile batosta sportiva (6-2, 6-0 in poco più di un’ora).

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere in TV la sfida Italia-Croazia di Coppa Davis in programma oggi.

Coppa Davis 2021: dove vedere Italia-Croazia in TV

La partita dei quarti di finale di Coppa Davis 2021 Italia-Croazia sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. L’orario di inizio della sfida è fissato alle ore 16, quando Lorenzo Sonego scenderà in campo per sfidare il numero 2 croato Borna Gojo.

Passeranno solo pochi minuti tra la conclusione del primo match di giornata e l’inizio del secondo singolare, che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione alle Final Four di Madrid: il nostro Jannick Sinner affronterà il numero 1 della Nazionale croata Marin Cilic, tornato competitivo nella seconda parte di stagione dopo un periodo di appannamento (per usare un eufemismo).

In serata, infine, spazio al doppio. Fabio Fognini dovrebbe essere confermato titolare dal capitano Filippo Volandri, mentre resta un punto interrogativo sull’identità del secondo atleta azzurro: contro la coppia colombiana, a punteggio già acquisito, Volandri ha provato Sinner, con quest’ultimo che ha risposto di nuovo alla grande.

Finals Coppa Davis: dove vedere in streaming Italia-Croazia

La diretta streaming di Italia-Colombia sarà visibile sul sito supertennis.tv. Per vedere l’incontro online è necessario registrare un nuovo account sul portale.